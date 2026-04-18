Az ESPN beszámolója szerint Lisandro Martínez három mérkőzéses eltiltását tölti, miután a Leeds elleni vereség során piros lapot kapott. Emellett Harry Maguire sem áll rendelkezésre, míg Matthijs de Ligt továbbra is sérüléssel bajlódik, és már hónapok óta nem lépett pályára.

A helyzetet tovább súlyosbítja Leny Yoro esete. A fiatal francia védő nem utazott el a csapattal Londonba, miután újabb sérülést szenvedett, így a United lényegében egyetlen bevethető középhátvéddel maradt a rangadóra. Egyes beszámolók szerint a sérülése akár a szezon hátralévő részére is harcképtelenné teheti.

A kialakult helyzetet jól összefoglalja Fabrizio Romano is, aki közösségi oldalán kiemelte: a United védelme gyakorlatilag „elfogyott” a Chelsea elleni mérkőzés előtt.

A védelem hiányosságai miatt a szakmai stáb kénytelen kényszermegoldásokhoz nyúlni: fiatalok vagy posztidegen játékosok kaphatnak szerepet a hátsó alakzatban. Ez komoly taktikai kihívást jelent egy olyan mérkőzésen, amely mindkét csapat számára kulcsfontosságú a nemzetközi kupahelyekért folyó versenyben.

Egyetlen pozitívum, hogy Kobbie Mainoo visszatérhet a keretbe kisebb sérülése után, ami némi stabilitást adhat a középpályán.

A találkozó így rangadó és túlélés is lesz egyben a Manchester United számára. Az összecsapás nagy kérdése, hogy a tartalékos védelem képes lesz-e megállítani a Chelsea támadásait – vagy a hiányzók végül döntőnek bizonyulnak.

