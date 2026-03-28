Marcos Llorente elárulta, melyik klubban szeretné szögre akasztani a stoplist

Arról Fabrizio Romano is beszámolt, hogy számos elitcsapat szívesen látná a soraiban Llorentét, aki azonban nem szeretne eligazolni a Matracosoktól. Az ügynökének is elmondta, hogy ha rajta múlik, akkor az Atletico játékosaként szeretné szögre akasztani a stoplist.

"Az Atleticóban szeretnék visszavonulni. Minél több időt szeretnék eltölteni ennél a klubnál, és remélem, hogy meg tudunk egyezni a szerződésem meghosszabbításáról. Úgy érzem, nagyra becsülnek a klubnál" – idézte a spanyol játékost a Mundo Deportivo.

Nem csoda, ha a több poszton, középpályásként, szélső védőként vagy éppen szélsőként is bevethető Llorente már nem kíván más mezt magára ölteni a madridiakén kívül, ugyanis mentalitása miatt igazi közönségkedvenc lett a Metropolitanóban.

Diego Simeone is kifejezetten kedvelheti a játékost: már 40 alkalommal szavazott neki bizalmat ebben a szezonban. Jelenlegi szerződése 2027-ig köti a klubhoz.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.