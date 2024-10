Marco Rossi: „Nehéz időszakot éltünk át!"

A magyar válogatott olasz szövetségi kapitány a MOL Csapatnak adott exkluzív interjút.

A csalódást keltő szeptemberi válogatott szünet után a két októberi meccsen visszatért az a magyar válogatott, amit Marco Rossi irányítása alatt megszokhattunk. A kapitánnyal átbeszéltük a hollandok és a bosnyákok elleni meccseket, a mindenkit meglepő újonc bevetését, a karakter mibenlétét és levontuk a konklúziót: minden könnyebb, ha van egy jó Szoboszlaid!

“Maga a futball nem egy bonyolult játék, még ha sokan meg is próbálják annak láttatni. De a siker egy sor olyan tényező függvénye is, amiket már jóval bonyolultabb menedzselni. Most jobban sikerült, mint szeptemberben” - sóhajtott nagyot Marco Rossi szövetségi kapitány, akit lényegesen jobb hangulatban talált a MOL Csapat, mint legutóbb.

Az olasz szakembernek minden oka megvan a jókedvre, csapata előbb óriásit harcolva pontot szerzett Hollandia ellen a - szokás szerint - teltházas Puskás Arénában, majd a vártnál jóval könnyebben győzni tudott Boszniában.

“Végső soron mindig ennyi számít: nyertél vagy vesztettél? Ha kikapsz, a hibáidról beszél mindenki, ha nyersz, senki nem beszél arról, mit lehetett volna másképp csinálni. De nekem óriási a felelősségem, amikor a győzelem idején is észreveszem a hibákat, és amikor nehéz időszakot élünk át, igyekszem pozitív energiákat adni.”

Még a hollandok ellen is volt kivetnivaló

Rossi csapata nemcsak pontot szerzett Hollandiától, de szűk negyedóra híján le is győzte a sztárcsapatot. Szép gólt szereztünk, nagyon szervezetten és fegyelmezetten romboltunk, és ha kellett, ott volt a helyén Dibusz Dénes is. A végén meg kellett elégednünk egy ponttal, de legyünk őszinték; a döntetlen bőven reális eredmény.

“Így gondolom én is, amiatt vagyok kicsit bosszús, mert a végén emberelőnyben bátrabban kellett volna játszanunk. Volt még hátra bőven idő, többet kellett volna tennünk támadásban, hogy megszerezzük a győzelmet. Hiába nagyon erős csapat az ellenfél, emberelőnyben meg kell próbálni nyomás alatt tartani” - mondta a kapitány, de hozzátette, összességében elégedett az egy ponttal, bravúrnak tartja.

“A futballban az erősebb csapat szinte mindig többet birtokolja a labdát, több és nagyobb helyzete van, és bizony legtöbbször győz is. De pont azért imádjuk, mert a gyengébb félnek is számos eszköze lehet arra, hogy legyőzze az erősebbet. Itt lép be a játékba egy sor olyan dolog, ami minden erősorrendet felboríthat.”

“A fegyelem, a küzdeni akarás elengedhetetlen, de edzésen nem lehet megtanulni. Kell hozzá még makulátlan fizikai állapot, amire megint csak kevés hatása van a kapitánynak, hiszen kész játékosokat kap a kluboktól. Kell a szív, az akarat, a vagányság, az önbizalom, és sorolhatnám estig. A lényeg, hogy a szerencsés kapitány megkapja ezt a csapatától, a peches pedig nem mindig. Én szerencsés voltam októberben” - mondta Rossi széles mosollyal.

Nem adtunk ingyen semmit a hollandoknak

“Köszönettel tartozom a játékosoknak, mert felnőttek a feladathoz fizikailag és mentálisan is. Ha nem így tesznek, nem szerzünk pontot Hollandiától” - szögezte le a kapitány.

A lendület valóban megvolt a mieinkben, rá is kérdeztünk, hogy a taktikánk része volt-e az a néhány szikrázóan kemény belépő, amivel a hollandokat megkínáltuk.

“Ma már alapkövetelmény, hogy agresszíven támadjuk a labdát, és vannak játékosaink, akiket nem kell külön kérnem, hogy az ellenfél érezze a jelenlétüket a pályán. Nem gondolom, hogy túlzottan kemények lettünk volna, de az volt a célunk, hogy a hollandok ne érezzék magukat komfortosan egy percig sem.”

“Elsősorban nem is az eredmény miatt vagyok nagyon elégedett a Hollandia elleni meccsel, hanem azért, ahogy a fiúk játszottak. Nem elvéve az egy pont értékét, nekem többet jelentett, hogy újra láttam azt az önfeláldozó, fegyelmezett játékot, aminek a korábbi sikereinket is köszönhettük. Visszatértünk ahhoz a karakterhez, ami a lényegünket adja. Ha pedig a csapatod a pályára teszi a legnagyobb erényét, már nem lehetsz elégedetlen.”

Könnyebb az élet, ha van egy Szoboszlaid

Nem kis tétje volt a boszniai meccsnek, de a mieink kiválóan vették az akadályt, az első tíz percet leszámítva szinte végig irányítottuk a kulcsfontosságú találkozót, és a duplázó Szoboszlai Dominik remeklésével magabiztosan nyertünk. Bosznia minden bizonnyal már mögöttünk végez a csoportban, és ez megnyugtató hír.

“Jól játszottunk, nyertünk, kontrolláltuk a meccset. Nincs okom panaszra. Egyébként sincs, mert van a csapatomban egy Szoboszlai Dominik, aki kiemelkedett a mezőnyből, de az egész csapattól jó teljesítményt kaptam. Voltak hibák, de a legfontosabb az volt, hogy a hollandok elleni meccset is idevéve minden percben csapatnak néztünk ki. Kisegítettük egymást, ott volt mindenki a helyén, és ez lehet, hogy Hollandia ellen csak egy pontot ér, de Boszniát le tudod győzni vele” - mondta elégedetten.

“Az Eb, illetve a szeptemberi meccsek után voltak gondjaink. Nem azt mondom, hogy ütést kapott az önbizalmunk, de egy kicsit megremegtünk, ezért volt nagyon fontos, hogy az eredmény és a játék is stimmeljen a két októberi mérkőzésen. Most újra azt érezzük, hogy nem alaptalanul hiszünk magunkban, hiszen mindkettő stimmelt. Nagy szükségünk volt rá.”

Rossi hozzátette, szerinte Szoboszlai nem csak a két gól miatt volt dicsérhető, hanem az a fajta vezér volt, aki a játékával mutatott utat.

"Magasan ő futotta a legtöbbet az egész mezőnyben, mindenhol ott volt, kézben tartotta a dolgokat. Nagyon jó érzés minden edzőnek, ha ilyen kvalitású játékosa van, Dominik most megmutatta, milyen fontos számunkra, de persze ez ugyanúgy igaz minden kerettagra: mindenkire szükség van.”

A kapitány mindenkit lát

A hollandok és a bosnyákok ellen szerzett négy pont, illetve a mutatott jó teljesítmény azért is értékes, mert topligás játékosok egész sora hiányzott: a Premier League-ben szereplő Kerkez Milost klasszisteljesítménnyel pótolta az NB I-es Nagy Zsolt, a Serie A-ban nagyszerűen rajtoló Balogh Botondot a szintén a magyar élvonalban játszó Botka Endre helyettesítette, Nego Loic (Ligue 1) helyén pedig az osztrák bajnokságban szereplő Bolla Bendegúz játszott.

“Sérülések mindig lesznek, ezért fontos, hogy a teljes keret készen álljon, ne csak a legerősebbnek vélt kezdő. Mármint a sajtó által legerősebbnek vélt, mert nekem nincs ilyenem. Minden meccshelyzetre, illetve várható meccsképre megvannak a megfelelő embereink, akiket ismerek, tudom, mit várhatok tőlük, és beléjük fektethetem a bizalmamat.”

“Botka Endit ifista kora óta ismerem, pontosan tudom, mit kérhetek tőle. Vagy ott van Fiola Attila, akit sokan nem értenek, miért hívok meg mindig, pedig az egyik legmegbízhatóbb játékosom, akire minden helyzetben számíthatok. Alázatos, fegyelmezett, és fejben annyira rendben van, hogy elég volt neki pár meccs az Újpestben, és újra a régi lett. Amíg ezt kapom tőle, addig válogatott lesz” - szögezte le Rossi, majd hozzátette, "említhetném Schäfer Andrist is, akinek szintén megkérdőjelezhetetlen a helye, ha egészséges."

“Arra kérem a szurkolókat, bízzanak végre bennem, és higgyék el, hogy megalapozottak a döntéseim. Nem a hasamra ütök, amikor meghívok valakit, mert vagy én, vagy valamelyik segítőm minden fontos magyar bajnokin ott van. Nem Liverpoolba és Isztambulba járunk meccseket nézni, hanem az NB I-es pályákra, például Kecskemétre” - mondta a kapitány rá is fordulva a következő kérdésre.

“Nikitscher Tamást rengetegszer láttam játszani, alaposan megfigyeltük a játékost, és úgy láttuk, készen áll a feladatra. Sokan azt sem tudták róla, kicsoda, most pedig elismerősen bólintanak, mondván, “bizony, ez egy jó játékos!”. Minket nem lepett meg a teljesítménye, mert tudtuk, mire képes. Szeretném, ha elfogadnák tőlem: akit a kezdőcsapatba állítok, annak ott van a helye.”

Nem mindegy, hogyan

A magyar válogatott Hollandiába utazik és Németországot fogadja a Nemzetek Ligája A divízójának utolsó két játéknapján. Boszniát valószínűleg már magunk mögött tudhatjuk, de biztos bennmaradást csak a második hely ér, hiszen a harmadikok osztályozót játszanak B-ligás másodikokkal. A második helyhez olyan súlyú bravúr kellene, mint például egy hollandiai győzelem.

“Nem mondok nagy újdonságot: a papírforma azt ígéri, hogy kikapunk. Lehet, hogy így is lesz, de ahogy a szeptemberi meccsek után is mondtam, nagyon nem mindegy, hogyan. A németek elleni vereség módját például nem tudom elfogadni, nem történhet meg még egyszer, hogy eltűnik a pályáról a csapatom.”

“Rendkívül fontos cél számunkra a Nemzetek Ligája, tisztában voltunk a tét nagyságával Boszniában is, ahol az A-csoportos tagságunkért játszottunk. A koefficiens, illetve a Nemzetek Ligájában megszerezhető playoffhely miatt is fontos, hogy jó eredményekkel zárjunk, de most minden másnál jobban örülök annak, hogy játékban visszatért a csapatom a komfortzónájába.”

Forrás: molcsapat.hu