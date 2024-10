Szoboszlai duplázott, a magyar válogatott nyert Boszniában!

Bosznia-Hercegovina vs Magyarország

Szép volt, fiúk!

A magyar válogatott hétfőn, Szoboszlai Dominik duplájával 2-0-ra nyert Boszniában a Nemzetek Ligájának 4. fordulójában.

A bosnyákok kezdték aktívabban a mérkőzést, már a második percben Jusuf Gazibegovic helyzetben találta magát, azonban nem találta el a kaput. A mieink első helyzetét Bolla Bendegúz puskázta el, majd Benjamin Tahirovic tévesztett lövésével. Ezt követően feljavult a játékuk, egy veszélyes bosnyák szabadrúgás után nem sokkal hat a négy ellen vezethettünk kontrát, Sallai Roland végül a lövés mellett döntött, amely pár centivel elkerülte a jobb felsőt. Gyakorlatilag a kirúgás után a bosnyákok szempontjából egy szerencsétlen labdaérintés után Nagy Zsolt ugratta ki tökéletes ütemben Szoboszlai Dominikot, aki remek mozdulattal tette el a labdát védő szorításában is a kapus mellett. A magyarok első gólja ide kattintva megnézhető. Már a ráadásban Edin Dzeko forgatta meg Willi Orbánt, ezután viszont fölé lőtt.



A második félidőre érezhetően egy bátrabb bosnyák csapat jött ki, ám ez hamar megbosszulta magát, Nagy Zsolt tört be remekül a tizenhatoson belülre, a szünetben beálló Nail Omerovic hátulról felrúgta a Puskás játékosát, a büntetőt pedig Szoboszlai magabiztosan értékesítette. A tizenegyest ide kattintva tudjátok megnézni. Ezt követően még feljebb kapcsoltak a hazaiak, főleg Dzeko tette próbára Dibusz Dénest fejessel és sarkazással is, de a magyar kapus állta a sarat. A negatív oldalra annyi került, hogy Fiola Attila kihagyja sárga lapok miatt a következő mérkőzést, de Marco Rossi együttese jó játékkal, 2-0-ra nyert.

A mérkőzés összefoglalója:





A csoport másik mérkőzésén Németország 1-0-ra verte Hollandiát, így 4 kör után a németek 10 ponttal állnak, másodikak a hollandok öt ponttal, a mieink szintén öttel, de rosszabb gólkülönbséggel harmadikak, a bosnyákoknak pedig már csak matematikai esélye maradt a bennmaradásra.