Goal.com
Live
magyarország mezmlsz
Bózsik Tamás

Magyar zászló mindenütt! Bemutatta új idegenbeli szerelését a magyar válogatott

Igyekezett retró hatást kelteni a válogatott mezgyártója.

Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos feszített először a magyar válogatott 2026-os idegenbeli mezében, amelyet péntek reggel mutatott be az Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos közösségi oldalán. 

Az MLSZ ugyan nem adott ki közleményt az új dresszhez kapcsolódóan, annyit azonban megjegyzett, hogy az Adidas régi, úgynevezett Originals-logója került föl a szerelésre - akárcsak a többi nemzeti együttes esetében. Ezenkívül az árnyékkal ellátott számozás is retró hangulatot kelt.  

A dressz fő látványeleme egyértelműen a magyar zászló három színe, amely a nyakrészen és az ujjak passzéján is megjelenik. 

Márciusban két hazai barátságos találkozó vár majd a mieinkre, így minden bizonnyal egyhamar nem avatja fel az új mezt a magyar nemzeti csapat. Június ötödikén szintén a Puskás Arénában fogadja Finnországot Marco Rossi együttese, ám kilencedikén Kazahsztánba látogat, ahol jó esély van arra, hogy ebben a dresszben fut ki majd a pályára. 

Barátságos mérkőzések 1
Magyarország crest
Magyarország
HUN
Szlovénia crest
Szlovénia
SVN

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés