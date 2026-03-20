Magyar zászló mindenütt! Bemutatta új idegenbeli szerelését a magyar válogatott

Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos feszített először a magyar válogatott 2026-os idegenbeli mezében, amelyet péntek reggel mutatott be az Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos közösségi oldalán.

Az MLSZ ugyan nem adott ki közleményt az új dresszhez kapcsolódóan, annyit azonban megjegyzett, hogy az Adidas régi, úgynevezett Originals-logója került föl a szerelésre - akárcsak a többi nemzeti együttes esetében. Ezenkívül az árnyékkal ellátott számozás is retró hangulatot kelt.

A dressz fő látványeleme egyértelműen a magyar zászló három színe, amely a nyakrészen és az ujjak passzéján is megjelenik.

Márciusban két hazai barátságos találkozó vár majd a mieinkre, így minden bizonnyal egyhamar nem avatja fel az új mezt a magyar nemzeti csapat. Június ötödikén szintén a Puskás Arénában fogadja Finnországot Marco Rossi együttese, ám kilencedikén Kazahsztánba látogat, ahol jó esély van arra, hogy ebben a dresszben fut ki majd a pályára.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.