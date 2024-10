Marco Rossi elárulta, mi volt a győzelem kulcsa Bosznia ellen

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A magyar válogatott Szoboszlai Dominik duplájának köszönhetően 2-0-ra nyert Bosznia-Hercegovina ellen a Nemzetek Ligájának 4. fordulójának hétfői játéknapján Zenicában.

A találkozó után Marco Rossi az M4 Sport kamerái előtt értékelte a látottakat:

„Amikor ilyen stadionban játszol ilyen ellenféllel és ilyen pálya ellen, az nem könnyű, ahogy Németország ellen sem volt könnyű. Tudtuk, hogyan fognak kezdeni az első 10 percet eléggé megszenvedtük. Aztán lassacskán megérkeztünk a meccsbe, kezdtünk egész jól építkezni, akcióink is kialakultak. Próbáltuk megjátszani Vargát vagy Sallait, nekik pedig sikerült egész jó helyzeteket kialakítaniuk” – mondta a találkozó után Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Úgy vélte, ezeket jobban is kihasználhattuk volna, akkor kevésbé szenvedtük volna meg a mérkőzést, de aztán a második félidő elején belőttük a második gólunkat. „Utána is tudtunk jól presszionálni a védekezésünk is rendben volt. Összességében a mai meccs is rámutatott, a csapat visszatért. A csapatszellem ismét a régi, mindenki dolgozik a többiekért. ez a legfontosabb egy ilyen csapat számára, mint mi vagyunk. Mi egy ilyen csapat vagyunk, minden labdáért futunk, megküzdünk. El kell fogadni, ha a szerencse ellenünk fordul, de mi így tudunk győzni” – nyilatkozta azzal kapcsolatban, mi volt a győzelem kulcsa.

„Van ebben valami sajátságos, kértük is a srácokat, direktebben játszanak, igyekezzenek felgyorsulni, a pálya utolsó negyedében pedig amikor van lehetőség, lőjenek kapura. Be kell fejezni az akciókat, mert ha nem fejezzük be, jön egy kontra és azt nem szeretném látni” – mondta azzal kapcsolatban, hogy az első gólunk ismét egy szélről érkező labdából született, mint legutóbb a hollandok ellen.

Annak külön örül, hogy azt látta, a csapatszellem visszatért, mert egy edzőnek ez a legfontosabb. „Most már megvan a lehetőségünk, hogy rájátszásba jussunk. De ugye Németország és Hollandia áll előttünk, nehéz elképzelni hogy a második helyért is labdába rúghatunk. De emlékezzünk, hogyan kezdtünk a Nemzetek ligájában, előbb a C majd a B ligában, most pedig már a ligásak vagyunk. Papíron még másodikok is lehetnénk, de a hollandok ellen idegenben játszunk, az egy nehéz meccs lesz” – mondta a szakember. Hozzátette, hogy véleménye szerint két lábbal kell a földön állnunk.

Nemzetek Ligája, 4. forduló

Bosznia-Hercegovina–Magyarország 0–2 (0–1)

gólszerző: Szoboszlai (38., 50. – utóbbit tizenegyesből)

Forrás: M4 Sport