Marco Rossi Getty Images
C. Kovács Attila

Hoppá! Marco Rossi együtt fogja ünnepelni a feljutást a Vasas és a Honvéd szurkolókkal!

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetégi kapitánya hivatalos Facebook-oldalán gratulált a Vasasnak és a Budapest Honvédnak a feljutáshoz. Mutatjuk a részleteket!

Mint ismert, három év után a Vasas és a Budapest Honvéd is visszajutott az NB I-be. A magyar válogatott szövetségi kapitánya a Honvéd feljutásának másnapján közösségi oldalán üzent mindkét budapesti csapat szurkolóinak:

„Gratulálok a Vasasnak és a Honvédnak a feljutáshoz! Jövő héten ott leszek a stadionban, hogy mindkét csapat szurkolóival együtt ünnepeljek!"

– írta Marco Rossi hivatalos Facebook-oldalán.


Marco Rossi a Honvéd feljutásának különösen örülhet, ugyanis 2015 és 2017 között 2,5 évig irányította a kispesti csapat szakmai munkáját, 2016/17-es idényben pedig bajnokságot nyert a csapattal.


