A Honvéd három év után visszatér az NB I-be, a Kecskemét szomorkodhat

Merkantil Bank Liga NB II

Ugyan a Budapest Honvéd Szegeden csupán 0–0-t játszott, de mivel a Kozármisleny FC 2–1-re legyőzte a Kecskeméti TE csapatát, így hivatalossá vált, hogy a kispestiek jövőre NB I-esek lesznek. Mutatjuk a feljutás részleteit!

Három év után jutott vissza az NB I-be a Budapest Honvéd

Az első osztályba három év után visszatérő kispestiek úgy vágtak neki a meccsnek, hogy győzelemmel mindenképpen bebiztosítják a második helyüket, de a közvetlen rivális kudarcával már semmilyen eredménykényszer nem volt a piros-feketéken, akik két körrel a vége előtt nyolc ponttal előzik meg a lila-fehéreket.

A 2022/23-as kiesést követően két középmezőnybeli helyezés (9., majd 8. hely) jutott a csapatnak, de idén végig stabil teljesítményt nyújtottak Feczkó Tamás irányításával.

A feljutás egy hosszabb építkezés eredménye, és azt mutatja, hogy a klub képes volt tanulni az elmúlt évek hibáiból. Az NB I-ben azonban már más szintű kihívások várnak rájuk, így a keret megerősítése és a stabil háttér kulcsfontosságú lesz.

A mérkőzés összefoglólaja:

