Feljutás elnapolva – a BVSC győzelmével bent maradt, a Vasas még nem NB I-es

Vasas FC vs BVSC Zugló
Vasas FC
BVSC Zugló
Merkantil Bank Liga NB II

A listavezető Vasas a BVSC-t fogadta az Illovszky Rudolf Stadionban, a feljutás bebiztosítása volt a tét. A hazaiak domináltak az első félidőben, de nem tudtak élni a helyzeteikkel, a vendégek pedig fokozatosan felvették a ritmust. A fordulás után a BVSC hatékonyabban futballozott, kihasználta a lehetőségeit, és meglepetésre elvitte a három pontot az angyalföldiek otthonából.

Komoly tét mindkét oldalon

A listavezető Vasas számára komoly tétje volt a találkozónak: egy győzelemmel matematikailag is bebiztosíthatta volna feljutását az NB I-be. Az angyalföldiek kimagasló formában érkeztek a mérkőzésre, hiszen legutóbbi öt bajnokijukat megnyerték, áprilisban pedig két 4–0-s sikerrel (Szeged és Szentlőrinc ellen) jelezték egyértelmű fölényüket a mezőnyben. A szezon addigi szakaszában 51 gólt szereztek, miközben mindössze 18-at kaptak, ami a stabil, fegyelmezett játékukat tükrözte.

A BVSC a 12. helyről várta az összecsapást, hullámzó formával és hárommeccses nyeretlenségi sorozattal. Ugyanakkor nem számított ismeretlen terepnek számukra a Vasas elleni párharc: az előző két egymás elleni mérkőzésen 4 pontot is szereztek, így többek szemében kifejezetten kellemetlen ellenfélnek számítottak. Az őszi találkozón 0–0-s döntetlen született a Szőnyi úton, ami már előzetesen is óvatosságra inthette a hazaiakat. A vendégek számára pedig minden megszerzett pont kulcsfontosságú lehetett a bentmaradás szempontjából.

Vasas-fölény után visszajött a BVSC

A találkozó elején a Vasas rögtön magához ragadta a kezdeményezést, és már az első percekben veszélyt teremtett a BVSC kapuja előtt: Petrovnak rövid időn belül több védenivalója is akadt. A hazaiak végig jelentős labdabirtoklási fölényben futballoztak, és agresszíven próbálták visszaszerezni a labdát az ellenfél térfelén.

A mezőnyfölény ellenére a befejezéseknél pontatlanságok jelentkeztek, így a sok ígéretes támadás nem párosult góllal. A BVSC eközben szinte teljesen beszorult a saját térfelére, és nehezen tudta megtartani a labdát vagy kijönni a nyomás alól.

A 30. perc környékén azonban a vendégek is életjelet adtak: Sarkadi hatalmas lövését Uram János bravúrral hárította lábbal, a kipattanóra érkező próbálkozást pedig a védők önfeláldozóan blokkolták. Ezt követően a BVSC fokozatosan kijött a szorításból, és több szögletet is elvégezhetett, amelyek már komoly veszélyt hordoztak magukban.

A félidő hajrájára kiegyenlítettebbé vált a játék: a Vasas korai dominanciája csökkent, a BVSC pedig többször eljutott a támadóharmadba is, de az első félidő végül hosszabbítás nélkül, 0–0-s állásnál ért véget.

Hidegzuhany a második félidőben

A második játékrész gyors helyzetváltásokkal indult: előbb a BVSC, majd a Vasas veszélyeztetett, a hazaiak egy szituációnál kezezést is reklamáltak, de Rúsz Márton játékvezető helyesen továbbot intett.

Az 52. percben jött a hidegzuhany a Vasas számára: Farkas Balázs megszerezte a vezetést a BVSC-nek. A támadó 18 méterről, laposan a hosszú alsó sarokba helyezett, Uram Jánosnak esélye sem volt. Ez volt a kilencedik bajnoki gólja.

A 60. percben érkezett a második találat is: Csernik Kornél középen végigvezette a labdát, majd mintegy 25 méterről hatalmas bombagólt ragasztott a kapuba, 0–2-re módosítva az állást. Ekkorra már egyértelműen elúszni látszott a hazaiak feljutását bebiztosító mérkőzése.

A Vasas próbált reagálni: a 70. percben Tóth Milán lövése jelezte, hogy azért még nem adták fel, de Petrov magabiztosan hárított. A hajrára Erős Gábor cserékkel frissítette a támadósort, Pekár, Radó és Németh is érkezett, azonban a nyomás ellenére sem született hazai gól.

A legközelebb a szépítéshez Németh járt, amikor a 81. percben fejese a felsőlécről pattant ki. A 87. percben a BVSC lezárhatta volna a meccset, de Dénes középre tartó beadása pontatlan lett, így a Vasas még életben maradt.

A végén négy perc hosszabbítás következett, de az eredmény nem változott: a feljutás elnapolva. A Vasasnak a hátralévő négy fordulóból még legalább egy győzelemre szüksége van az NB I-be jutás bebiztosításához.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

