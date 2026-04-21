A Bournemouth hivatalos közleményben jelentette be, hogy a 2026-27-es idénytől Marco Rose ül le a Cseresznyések kispadjára.

Rose korábban csak Ausztriában és Németországban vállalt munkát, előbbi bajnokságát kétszer is behúzta az RB Salzburggal, majd 2023-ban a BVB-vel elhódította a Német Kupát.

A lipcseieknél már dolgozott együtt magyar játékosokkal, ugyanis Gulácsi Pétert és Orbán Willit is edzette 2022 és 2025 között.

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, a német tréner is szerepelt azon a listán, amelyből a sajtóhírek szerint kikerülhetett a Bournemouth új vezetőedzője.

Mint ismert, Andoni Iraola maga tudatta a közvéleménnyel, hogy a szezon végezetével és szerződése lejártával távozik a Vitality Stadiumból. A spanyol szakvezető még 2023-ban érkezett a Rayo Vallecanótól, előbb benntartotta, majd a 2024-25-ös szezonban története legjobb Premier League-idényéhez segítette a Bournemoutht.

