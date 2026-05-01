A szezon végezetével és kölcsönszerződése lejártával visszatér a Barcelonához Marc-André ter Stegen, akinek esze ágában sincsen új csapat után nézni, hanem szeretne megharcolni Joan Garcíával a kapusposztért.

„Nem azért térek vissza a Barcelonához, hogy kényelmes szerepem legyen – soha nem ilyen voltam. Ha itt vagyok, az azért van, mert újra versenyezni akarok, harcolni az első számú kapus posztjáért, ahogy mindig is tettem. Egy ilyen klubnál semmi sem lehet garantált, még nekem sem. Minden edzésen, minden meccsen bizonyítanod kell, hogy megérdemled, hogy a pályán legyél. Az emberek azt gondolhatják, hogy automatikusan visszaszerzem a helyem, de én nem így látom.

Tisztelem az összes kapust itt, és a verseny csak erősebbé tesz minket. Számomra egyszerű – a legjobb akarok lenni, és ahhoz, hogy a legjobb legyél, minden egyes nap ki kell érdemelned

– idézte a német hálóőrt a HungaróKatalánok.

Később arról is szót ejtett, hogy mik a tervei a német válogatottal kapcsolatban, amelyben legutoljára a 2025-ös Nemzetek Ligája négyes döntőjében szerepelt, mert azóta folyton sérülések hátráltatták a válogatott szünetben.

"Ugyanez a mentalitás érvényes a válogatott esetében. Sosem lehet alanyi jogon Németország első számú kapusának lenni, azért meg kell küzdeni. Tudom, milyen szint szükséges, és tudom, mire vagyok képes, ha teljesen koncentrálok.

Hiányzott ez a nyomás, ezek az elvárások, az érzés, hogy van mit bizonyítanom. Ez hajt engem. Nem azért tértem vissza, hogy bármit elvegyek – azért jöttem vissza, hogy mindent újra kiérdemeljek”

– állította ter Stegen.

