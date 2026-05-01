Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Egy klub válaszára vár Bernardo Silva

Úgy tűnik, a portugál középpályás döntött az érte sorban állók együttesek között, de egyelőre nem a saját kezében van a sorsa, hiszen minden a Barcelona sportigazgatójától függ.

Bernardo Silva úgy döntött, hogy a Barcelona hívó szavát fogja elfogadni a nyáron, amelyhez ingyen igazolhatna jelenlegi szerződése lejártával – tudta meg a Diario Sport

Ugyanakkor ehhez még rá kell bólintania az érkezésére Decónak, a gránátvörös-kékek sportigazgatójának, hiszen a magas fizetése miatt meg kell teremteni a helyét a keretben. 

A spanyol lap azt is tudni véli, hogy a Manchester City középpályása még néhány szezonig mindenképpen a legmagasabb szinten képzeli el magát, ezért egyelőre szóba sem jöhet, hogy egy szaúdi, esetleg egy amerikai csapathoz szerződjön. 

Ennek értelmében a Juventus is képben maradna, ha végül mégsem a katalánoknál folytatna pályafutását Silva.

Arról korábban a GOAL is beszámolt, hogy ez a két együttes száll harcba a hamarosan ingyen igazolható portugál klasszisért. 

Ahogyan azt szintén megírtuk, más források szerint nem Silva a katalánok elsődleges kiszemeltje a nyári átigazolási piacon. 

