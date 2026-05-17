A Manchester United lecsapna a Real Madrid balhés játékosára

Komoly átigazolási lavinát indíthat el a Real Madrid öltözőjében kialakult botrány: angol sajtóhírek szerint a Manchester United figyelemmel követi Federico Valverde helyzetét, miután a középpályás összetűzésbe került csapattársával, Aurelien Tchouamenival.

A madridiaknál az elmúlt napokban rendkívül feszült hangulat alakult ki, amelynek csúcspontját a két játékos edzésen történt verekedése jelentette. A beszámolók szerint az incidens odáig fajult, hogy Valverdét kórházba kellett szállítani, a történtek pedig komoly törést okoztak az öltözőn belül is. Bár a klub vezetősége belső úton próbálta rendezni az ügyet, és jelentős pénzbüntetéssel sújtotta a játékosokat, a konfliktus után egyre több pletyka lát napvilágot Valverde esetleges távozásáról.

A helyzetet a Manchester United is árgus szemekkel figyeli. Az Old Traffordon komoly középpályás átalakítás készül, különösen annak fényében, hogy Casemiro várhatóan távozik a nyáron. A klub vezetői úgy vélik, Valverde dinamizmusa és munkabírása tökéletesen illene az elképzelt új rendszerbe. A transzfer azonban korántsem tűnik egyszerűnek. Az egyik legnagyobb akadályt a Paris Saint-Germain jelentheti, amely a hírek szerint már felvette a kapcsolatot a játékos környezetével. A párizsiak régóta csodálják az uruguayi középpályást, és a madridi botrányt most lehetőségként értelmezik arra, hogy megszerezzék a Real egyik legfontosabb játékosát.

A másik komoly probléma az ár lehet. A 26 éves középpályás szerződése 2029-ig érvényes Madridban, így a spanyol klub nincs rákényszerítve az eladásra. Piaci értékét jelenleg 95 és 114 millió euró közé becsülik, és sajtóértesülések szerint a Real Madrid csak egy 90 millió eurót meghaladó ajánlat esetén lenne hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni. A Manchester United számára ez komoly dilemmát jelenthet, hiszen Sir Jim Ratcliffe ugyan jelentős erősítéseket tervez, de ekkora összeget egyetlen játékosra elkölteni komoly kockázatot jelentene.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy korábban a Manchester City is érdeklődött Valverde iránt, így könnyen lehet, hogy nyáron Európa egyik legnagyobb átigazolási csatája bontakozik ki az uruguayi sztár megszerzéséért. A Real Madrid egyelőre hivatalosan nem kommentálta a távozásáról szóló híreket, de a klubház körüli feszült légkör miatt egyre többen elképzelhetőnek tartják, hogy Valverde madridi pályafutása fordulóponthoz érkezett.

