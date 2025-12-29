Amorim nem enged: A Manchester United blokkolná a támadó olaszországi üzletét

Zirkzee helyzete tarthatatlanná vált Manchesterben. A holland válogatott csatár ebben a szezonban alig kap lehetőséget, miután Amorim érkezésével és a nyári igazolásokkal (Benjamin Sesko és Matheus Cunha) jelentősen hátrébb sorolódott a rangsorban. A portugál szakember egyértelműen Seskót és Cunhát részesíti előnyben a 9-es pozícióban.

Kevés lehetőség, halovány mutatók

A 2024 nyarán a Bolognától érkezett támadó eddig mindössze 11 mérkőzésen lépett pályára a United színeiben minden sorozatot figyelembe véve. Ebből csupán négyszer volt kezdő, összesen 372 percet töltött a pályán, és mindössze egyetlen gólt szerzett – december elején, a Crystal Palace elleni 2–1-es győzelem alkalmával.

Bár a pletykák már nyár óta keringenek az esetleges távozásáról, az ESPN szerint a Manchester United vezetősége eredetileg csak a januári ablak végén szeretett volna dönteni a sorsáról. Ennek oka a keret szűkössége: Bryan Mbeumo és Amad Diallo az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel, a csapatkapitány Bruno Fernandes pedig az Aston Villa ellen dőlt ki egy hónapra.

„Igen” a Romának

A nehézségek ellenére Zirkzee már döntött. A La Gazzetta dello Sport jelentése szerint a 24 éves játékos már igent mondott az AS Romának. A hírek szerint a csatár pozitív beszélgetéseken van túl Ricky Massara sportigazgatóval és Gian Piero Gasperini vezetőedzővel.

Gasperini állítólag biztosította Zirkzee-t, hogy tökéletesen illeszkedik a 3-4-2-1-es rendszerébe. A holland számára kulcsfontosságú a rendszeres játéklehetőség, mivel ott akar lenni a 2026-os világbajnokságon, a Unitednél pedig jelenleg nem látja a fejlődési lehetőséget.

Amorim óvatos a pótlással

Ruben Amorim korábban világossá tette: csak akkor enged el bárkit, ha érkezik helyettes.

„Nehéz lesz bárkinek is távoznia, ha nem tudjuk pótolni. Kevesen vagyunk. Még teljes kerettel is szűkös a létszám bizonyos helyzetekre. Felelősséggel tartozunk a klub felé, minden meccset meg kell nyernünk, nincsenek kifogások” – nyilatkozta a menedzser.

Amorim hangsúlyozta, hogy bár nyitottak az erősítésre, nem fognak pánikszerűen vásárolni, elkerülve a klub múltbeli hibáit. Olyan játékosokat keresnek, akik hosszú távon illeszkednek a tervbe.

Mi lesz Mainooval?

Zirkzee mellett egy másik fiatal tehetség, Kobbie Mainoo jövője is kérdéses, aki szintén kevesebb szót kapott Amorimnál az utóbbi időben. A portugál edző azonban vele kapcsolatban optimistább:

„Kobbie meg fogja kapni a lehetőséget. Ő a Manchester United jövője, csak várnia kell a sorára. A futballban két nap alatt minden megváltozhat.”

A Manchester United 2025-öt a kiesőzóna közelében tanyázó Wolverhampton Wanderers ellen zárja január 30-án, ám addigra könnyen lehet, hogy Zirkzee már az olasz főváros felé veszi az irányt.

