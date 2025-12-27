A Roma középpályásával erősíthet a Manchester United

Sajtóértesülések szerint a Manchester United a nyári átigazolási időszak előtt lépéseket tesz a Serie A-ban szereplő Manu Koné megszerzésére. Manchesterben egy átfogó középpálya-megújítást terveznek a 2026–27-es szezonra készülve, és bár januári erősítések is napirenden vannak, egyre inkább egy kétlépcsős újjáépítés körvonalazódik: egy érkező most, egy pedig a nyáron.

A Manchester United elsődleges célja a középpálya stabilizálása. A klub ideális esetben már a téli átigazolási időszakban szeretne egy azonnali hatással bíró játékost igazolni, lehetőleg olyat, aki már alkalmazkodott a Premier League tempójához. Ez a terv azonban komoly akadályokba ütközik: a januári piacon az árak magasak, a klubok pedig ritkán válnak meg kulcsembereiktől idény közben.

Az olasz újságíró, Francesca Teodori szerint ugyanakkor több forrás is arra számít, hogy a francia középpályás a szezon végén elhagyja az AS Romát, és a Manchester Unitedhez igazol. A szakíró az AS Roma Live Twitch-csatornáján beszélt erről:

„Ez nem újdonság, de egy meglehetősen hiteles pletykáról van szó. Több forrás is azt mondta nekem, hogy Koné júniusban távozik Romából, és a Manchester Unitedhez szerződik. Nem tudom, van-e összefüggés a Zirkzee-üzlettel, lehet, hogy valamiféle csereüzletről lesz szó. Ez még kérdéses, de az biztos, hogy Koné nagyon lelkes a lehetőség miatt, és minden jel arra utal, hogy júniusban csatlakozhat az Unitedhez.”

Amennyiben a Manchester United valóban lép, tisztában lesz a nehézségekkel is. A Roma tavaly nyáron visszautasította az Inter megkeresését, amely állítólag meghaladta a 40 millió eurót. Az üzenet akkor egyértelmű volt: Koné nem eladó..

Egy külföldi klubhoz való távozás azonban már könnyebben indokolható lenne. Koné szerződése 2029-ig érvényes, így a Roma nincs kényszerhelyzetben, ugyanakkor az európai élcsapatok folyamatos érdeklődése idővel próbára teheti a klub álláspontját – főleg akkor, ha maga a játékos is új kihívásra vágyik.

Játékstílusát tekintve Koné egy határozott, fizikailag erős labdacipelő középpályás, aki képes uralni a centrumot. Bár nem mindig tudta megismételni az előző idény kiemelkedő teljesítményét, ereje és előre játékra való hajlama továbbra is figyelemre méltó. A Roma 3–4–2–1-es rendszere nagy szabadságot biztosít számára, ami jól illeszkedhet Amorim elképzeléseihez is, amennyiben a portugál edző hasonló felállás mellett marad Manchesterben.

Ugyanakkor Koné nem kimondottan gól- vagy gólpassz-erős játékos. Nem klasszikus romboló középpályás, de nem is irányító típus – leginkább box-to-box szerepkörben érzi jól magát. Egy olyan korszakban, amikor a középpályásokat egyre inkább számok alapján ítélik meg, ez a profil megoszthatja a véleményeket, különösen akkor, ha a Roma ragaszkodik a magas vételárhoz.

