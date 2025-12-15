A Barcelona csaphat le a Manchester United mellőzött kincsére?

Alig több mint egy éve Kobbie Mainoo még az angol futball legnagyobb ígéretének számított, aki kezdőként lépett pályára a 2024-es Európa-bajnokság döntőjében Spanyolország ellen. Ma azonban a valóság sokkal kegyetlenebb: a középpályás a kispadra szorult, és karrierje egyik legfrusztrálóbb időszakát éli át Manchesterben. A hírek szerint a Barcelona figyelmét sem kerülte el a játékos kálváriája, ám a legkonkrétabb megkeresés Olaszországból érkezett: a Serie A bajnoka, a Napoli és Antonio Conte kész lenne mentőövet dobni az angol válogatott játékosnak.

Azonban hiába a kérők és a játékos kétségbeesett távozási szándéka, a United portugál menedzsere, Ruben Amorim kész blokkolni minden üzletet. A helyzet paradox: Amorim alig játszatja Mainoot – a szezonban mindössze egyetlen alkalommal volt kezdő, a negyedosztályú Grimsby Town elleni Ligakupa-vereség során –, de mégsem engedi el. A klub a nyáron több mint 200 millió fontot költött olyan új sztárokra, mint Bryan Mbeumo, Matheus Cunha és Benjamin Sesko, valamint az új első számú kapus, Senne Lammens. Emiatt a téli bevásárlás elmaradhat.

Amorim ugyan szeretne egy új középpályást, de a kiszemeltjei – Carlos Baleba, Adam Wharton és Elliot Anderson – a szezon közepén mozdíthatatlanok. Mivel a klub nem tud minőségi pótlást szerezni januárban, a menedzser úgy döntött: senki sem mehet sehova. A "Vörös Ördögök" kerete vékony, és bár Mainoo jelenleg partvonalon kívülre szorult, a közelgő Afrika-kupa (AFCON) miatt Amorimnak szüksége lehet rá, hiszen olyan támadók fognak hiányozni, mint Mbeumo vagy Amad Diallo.

Patthelyzet

Mainoo a világbajnoki kerettagságát félti és játékpercekért könyörög, a Napoli (és a pletykák szerint a Barcelona) tárt karokkal várná, a United vezetése azonban "szárazon tartja a puskaport" nyárig. Giovanni Manna, a Napoli sportigazgatója elismerte az érdeklődést, kiemelve a játékosban rejlő potenciált, de a végső szót Amorim mondja ki.

Nem Mainoo az egyetlen, aki menekülne: a nyáron 36,5 millió fontért igazolt Joshua Zirkzee szintén a távozás szélén áll. A csatár kilenc meccsen mindössze egy gólt szerzett, és az AS Roma, valamint az AC Milan is versenyben van az aláírásáért. Január közeledtével egy biztos: forró hetek várnak a Manchester Unitedre.

Forrás: Metro

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.