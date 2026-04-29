Manchester United v Brentford - Premier League
Szabó Kristóf

Hosszabbított a Manchester United sztárja

Manchester United
K. Mainoo

Fabrizio Romano arról számolt be, Kobbie Mainoo aláírta új szerződését a Manchester Uniteddel, amely 2031-ig az Old Traffordhoz köti az angol középpályást.

Régóta levegőben lóg Kobbie Mainoo szerződéshosszabbítása Manchesterben, korábban mi is beszámoltunk róla, hatalmas fizetésemeléssel írhat alá a fiatal angol válogatott tehetség. Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint a bejelentés a héten meg is történik.

Mainoo hullámzó szezonon van túl, Ruben Amorim irányítása alatt nem jutott sok játéklehetőséghez az angol válogatott játékos, majd Michael Carricknél viszont minden Premier League-meccsen a kezdőben kapott helyet.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

