Hosszabbított a Manchester United sztárja

Régóta levegőben lóg Kobbie Mainoo szerződéshosszabbítása Manchesterben, korábban mi is beszámoltunk róla, hatalmas fizetésemeléssel írhat alá a fiatal angol válogatott tehetség. Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint a bejelentés a héten meg is történik.

Mainoo hullámzó szezonon van túl, Ruben Amorim irányítása alatt nem jutott sok játéklehetőséghez az angol válogatott játékos, majd Michael Carricknél viszont minden Premier League-meccsen a kezdőben kapott helyet.

