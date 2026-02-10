Az Inter sztárjával erősítene nyáron a Manchester United

A Tuttosport értesülései szerint a 28 éves olasz szélsőhátvéd, Federico Dimarco a Manchester United legfőbb kiszemeltje a nyárra.

Dimarco fantasztikus idényt fut: a legtermékenyebb szélsőhátvéd jelenleg a top öt európai bajnokságban. A Serie A-ban 22 mérkőzésen 5 gólt szerzett és 12 gólpasszt osztott ki, kulcsszerepe van abban, hogy az Inter vezeti az olasz bajnokságot.

Bár Patrick Dorgu formája is javult - sérülése előtt - az utóbbi időben, a Manchester United állítólag a bal lábas gólpassz-gépet tette meg konkrét célpontjává.

Dimarcónak 2027-ig él a szerződése jelenlegi csapatával, az Inter pedig mindent megtenne, hogy új, hosszú távú kontraktust írjon alá vele. Ha nyáron mégis elengednék, a klub valószínűleg óriási összeget követelne az olasz játékosért.

Giuseppe Marotta, az Inter sportigazgatója azonban korábban már kijelentette, Dimarco megtartása a legfontosabb prioritások között szerepel az Inter számára.