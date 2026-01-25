Angol kiadásunk szerint a Vörös Ördögöknek visszavásárlási opciójuk van az angol válogatott játékosra, aki kulcsjátékossá nőtte ki magát Roberto de Zerbi csapatában. Greenwood 21 találatot szerzett első marseille-i szezonjában, mellyel a góllövőlista élén zárt a párizsi Ousmane Dembelével, és idén is kitűnő formának örvend a támadó, tizenkét góljával vezeti a góllövők versenyét.

Elismerően nyilatkozott róla edzője, Roberto de Zerbi is, aki szerint meg van az angol játékosban a potenciál ahhoz, hogy Aranylabdát nyerjen: “Látom minden nap, hogy mekkora lehetőség van benne, nem látok még egy ilyen játékost Európában. Meg van mindene ahhoz, hogy Aranylabdát nyerjen, csak rajta múlik, hogy megtesz-e ezért mindent vagy sem”.

Greenwood a Manchester United akadémiáján nevelkedett, 2022 januárjában azonban eltiltották, miután letartóztatták erőszak vádjával, ám nem sokkal később ejtették a vádakat. A manchesteri csapatot 2024 júliusában hagyta el, ám a Football Insider szerint azon dolgoznak a Vörös Ördögöknél, hogy aktiválják a játékos szerződésében lévő visszavásárlási opciót.

A Manchester Uniteddel számos játékost szóba hoztak már a januári átigazolási szezonban, felmerült a Chelsea támadójának, Cole Palmernek a neve is, de kapusposztot is megerősítenék Manchester vörös felén.