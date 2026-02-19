Komoly következményekkel járhat a Manchester City számára a pénzügyi fair play-szabályok megsértése miatt indított eljárás: sajtóértesülések szerint Pep Guardiola akár távozhat is a klub éléről, amennyiben a vezetőséget bűnösnek találják.

Az ügy immár több mint három éve húzódik, mióta a Premier League 115 vádpontban emelt kifogást a manchesteri klub ellen. A végső ítélet időpontja továbbra sem ismert, és az sem világos, mikor hozzák nyilvánosságra a döntést. A bizonytalanság egyre nagyobb találgatásokat szül az Etihad Stadion körül.

A témában megszólalt Keith Wyness, az Everton, az Aston Villa és az Aberdeen korábbi vezérigazgatója, aki jelenleg futballtanácsadóként dolgozik. Wyness a Football Insider Inside Track podcastjében úgy fogalmazott: az ügy „már-már az összeesküvés-elméletek világába csúszik”, mivel senki sem tudja pontosan, mi zajlik a háttérben.

„Sokan azt gondolják, Guardiola emiatt készül távozni, de valójában senki sem ismeri a teljes igazságot. Remélem, hogy a hosszú eljárás oka az, hogy a felek a háttérben próbálnak egy elegáns megoldást találni egy rendkívül komoly problémára” – mondta Wyness, aki szerint ez lehet a Premier League történetének legnagyobb horderejű ügye.



Guardiola jövője egyébként is kérdéses: a 55 éves szakember szerződése jövő nyáron jár le, és egyre több jel utal arra, hogy akár már a szezon végén búcsút inthet a klubnak, egy évvel kontraktusa lejárta előtt.

Amennyiben valóban megüresedik a kispad, több neves szakember neve is felmerült utódként. A korábban a Brighton & Hove Albion együttesét irányító Roberto De Zerbi esélyei jelentősen javultak, miután távozott a Olympique de Marseille éléről.

Ugyanakkor továbbra is a favoritok között emlegetik Luis Enrique nevét, valamint Enzo Maresca is komoly jelölt lehet, aki korábban Guardiola stábjában dolgozott Manchesterben.

A döntés időpontja tehát kulcsfontosságú lehet nemcsak a klub, hanem az angol élvonal egészének jövője szempontjából. Egy elmarasztaló ítélet nemcsak a Manchester City helyzetét, hanem a Premier League hitelességét is alapjaiban rengetheti meg.

