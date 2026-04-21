Bernardo Silva mellett egy másik kulcsember is távozik Manchesterből

Újabb meghatározó játékos távozhat a nyáron a Manchester City keretéből: sajtóértesülések szerint John Stones szerződése lejártával elhagyja a klubot, így szabadon igazolhatóvá válik.

A hírt az ismert olasz átigazolási szakértő, Fabrizio Romano közölte, aki szerint a 31 éves védő a szezon végéig még a csapat rendelkezésére áll, ám ezt követően új kihívás után néz. Romano úgy értesült, hogy Stones mellett Bernardo Silva is távozik júniusban, ami komoly átalakulást vetít előre a Citynél.

Stones idényét jelentősen beárnyékolták a sérülések: a combproblémája miatt közel két hónapot kihagyott december és február között, és a teljes szezon során mindössze hét Premier League-mérkőzésen lépett pályára. A kihagyások következtében nem tudta stabilizálni helyét Pep Guardiola kezdőcsapatában.

Mindez azonban nem csökkenti érdemeit a klub történetében. Az angol válogatott védő 2016-ban érkezett az Evertontól, akkoriban 47,5 millió fontos átigazolási díjával a világ második legdrágább hátvédje volt. A manchesteri évek alatt a klub egyik alapemberévé vált, és kulcsszerepet játszott a sikerkorszakban.

Pályafutása során Stones gyakorlatilag mindent megnyert a Cityvel: többek között hat bajnoki címet, Bajnokok Ligáját (2023-ban), FA-kupát, Ligakupát, valamint európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot is. A 2017–2018-as idényben tagja volt annak a csapatnak, amely 100 ponttal nyerte meg a Premier League-et – elsőként a liga történetében.

A Manchester Citynél tehát mozgalmas nyár körvonalazódik, hiszen több kulcsjátékos távozása is napirenden van, ami komoly kihívás elé állíthatja Pep Guardiolát a következő idény előtt. Feltéve, hogy a háromszoros BL-győztes szakember marad Manchesterben.

