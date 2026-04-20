Pep Guardiola aggasztó diagnózist közölt Rodri sérüléséről a rangadó után

A Manchester City hatalmas lépést tett a Premier League-cím megvédése felé az Arsenal elleni győzelemmel, ám az öröm nem lehet teljes az Etihad Stadionban. A csapat kulcsembere, Rodri idő előtt kényszerült elhagyni a pályát, Pep Guardiola szavai pedig okot adnak az aggodalomra.

A spanyol középpályást a második félidő hajrájában kellett lecserélni a bajnoki rivális elleni kiélezett csatában. Noha a City otthon tartotta a három pontot, a szurkolók tekintete a kispadról bicegve távozó Európa-bajnok játékosra szegeződött.

Guardiola: „Az orvos szerint a lágyéka”

A lefújást követően Pep Guardiola nem kertelt, és megerősítette, hogy a középpályás ismét kidőlt, bár a pontos diagnózisra még várni kell.

„Nem tudom, Rodri mennyi ideig lesz harcképtelen. Azt hiszem, az orvos szerint a lágyéka sérült meg, de majd meglátjuk. Ma este vagy holnap elvégezzük a szükséges vizsgálatokat” – nyilatkozta a katalán mester.

Bár Guardiola hozzátette, hogy még korai lenne hosszú távú kiesésről beszélni, a klub orvosi stábjának folyamatos felügyelete alatt tartják a spanyolt.

A sérüléshullám nem ér véget

Rodri számára a mostani szezon valóságos kálvária. A 29 éves játékos mindössze 16 alkalommal kezdhetett a Premier League-ben ebben az idényben, mivel korábban térd- és combhajlító-problémákkal is küzdött. Ez különösen fájó annak fényében, hogy az előző szezont szinte teljes egészében kihagyta egy súlyos térdsérülés miatt – akkor mindössze nyolc mérkőzésen léphetett pályára.

A Manchester Citynek égető szüksége lenne a középpálya motorjára a bajnoki hajrában, hiszen a versenyfutás az Arsenallal és a Liverpoollal minden eddiginél szorosabb.

