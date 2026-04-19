Haaland: „Ha ez nincs meg, vége lett volna mindennek”

A Manchester City hatalmas lépést tett a bajnoki cím felé vezető úton, miután a vasárnapi rangadón 2–1-re legyőzte az Arsenalt. A találkozó után mindkét oldalon érezhető volt a feszültség és a tét súlya: míg a londoniaknál elszalasztott lehetőségről beszéltek, addig a hazaiaknál a versenyben maradás jelentette a fő üzenetet.

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta csalódottan értékelt, különösen a kihagyott helyzetek miatt:

„A legnagyobb csalódás, hogy sok mindent jól csináltunk a meccsen. Ők egyéni villanásokból voltak veszélyesek, mi viszont a legnagyobb helyzeteket alakítottuk ki, mégsem szereztünk elég gólt. Volt benne egy kis balszerencse is, a kapufa sem volt velünk. Az ilyen meccseken szükség van arra, hogy melléd álljon a szerencse, ma ez nem történt meg.”

„Ezzel az eredménnyel elszalasztottunk egy esélyt, de még mindig versenyben vagyunk. Nekik van egy elmaradt meccsük, nekünk három pont előnyünk – folytatódik a harc.”

A másik oldalon Pep Guardiola elégedetten, de visszafogottan nyilatkozott, a City vezetőedzője hangsúlyozta, hogy továbbra is az Arsenal a favorit a bajnoki címre:

„Igen, természetesen még hiszünk benne. Ugyanakkor nagyon nehéz a sorsolásunk, és nem mi állunk az élen. A tabella alapján az Arsenal a legjobb csapat Angliában, de ezzel a győzelemmel életben tartottuk az esélyeinket a végsőkig.”

„Gratulálok a játékosaimnak, de nem szabad elveszítenünk a fókuszt. Szerdán jön az elmaradt meccsünk, és ha nyerünk, az élre állhatunk. De nagyon nehéz lesz, minden mérkőzés kemény kihívás. Néhány hete, a Ligakupa-döntőben már játszottunk ellenük, így tudtuk, mire számíthatunk. Mindenki tisztában volt vele, hogy ha nem nyerünk, akkor szinte vége a versenynek. Nyugodt volt a hangulat az öltözőben, mert tudtuk, mit kell tennünk.”

A norvég támadó szerint a City még nem dőlhet hátra:

„Lépésről lépésre kell haladnunk, mert már szerdán újabb fontos meccs vár ránk.”

