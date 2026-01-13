Győzött, és közel került a Ligakupa-döntőhöz a Manchester City

Az első félidő meddő Manchester City fölényt hozott, de a kapuk összességében nem forogtak veszélyben, leszámítva egy Wissa-helyzetet még az ötödik percből, amikor a Newcastle csatára fölé lőtt ígéretes helyzetből. Elmondható, a nem túl színvonalas első félidő legizgalmasabb jelenete Joelinton és O’Reilly kakaskodása volt, és beszédes az is, hogy ugyanannyi sárga lap volt az első játékrészben, mint kapura lövés (3).

A második félidő hazai lehetőségekkel indult, Wissa fejese után kellett nagyot védenie a manchesteri Traffordnak, majd pillanatokkal később Bruno Guimaraes rúghatott volna gólt, ám kísérlete a kapufán csattant a hazaiak legnagyobb bánatára. A kihagyott helyzet meg is bosszulta magát, 3 perccel később a friss igazolás Antoine Semenyo juttatta előnyhöz a vendégeket, 0-1.

Kis híján megduplázta az előnyét Pep Guardiola csapata, ám Semenyo gólját elvette hosszas videózás után a VAR les miatt. A Newcastle hajtott az egyenlítésért, ám a csereként beálló Woltemade sokszor rossz döntést hozott kulcsszituációkban. A hátralévő időben próbált valamit kezdeni a Newcastle a meccset kontrollálló Manchester Cityvel szemben, ám nem sikerült egyenlíteni a hazaiaknak, sőt, megkapták a második gólt is, Cherki közvetlen közelről minden bizonnyal eldöntötte a párharcot, 0-2.

A párharc győztese majd a Chelsea-Arsenal párosból kap ellenfelet a Wembleyben rendezendő döntőre, amit március 15-én rendeznek majd.

A Manchester City városi derbit játszik legközelebb a bajnokságban, amikor az Old Traffordon az új edzővel felálló Manchester United vendégei lesznek, míg a Newcastle az utolsó helyezett Wolves otthonában vendégszerepel.