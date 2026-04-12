Közeledik a Manchester City az Arsenalra, a szurkolók már készülnek a bajnoki címre + VIDEÓ

Az Arsenal zsinórban háromszor lett második helyezett a Premier League-ben, ebben a szezonban pedig egyértelmű célja volt Mikel Arteta csapatának, hogy megtörje ezt a sorozatot, és a londoniak üljenek fel májusban az angol bajnokság trónjára.

Ehhez össze is gyüjtött egy kisebbfajta előnyt a gárda, a válogatott szünet előtt kilenc pont volt az előnye a csapatnak a Manchester City előtt, igaz, egy mérkőzéssel több szerepelt az Arsenal neve mellett.

A Bournemouth elleni mérkőzés esélyt kínált az Ágyúsoknak, hogy tizenkét pontos differenciát alakítson ki legfőbb riválisával szemben, ám a 2-1-es vereség hazai pályán megadta a lehetőséget a City-nek, hogy zárkózzon a piros-fehérekre.

Ezt pedig ki is használták Erling Haalandék, és a Chelsea elleni magabiztos győzelemmel összesen hat pont a hátránya (egy találkozóval kevesebbel) a City-nek, és jövő héten, az Arsenal elleni rangadón vesztett pontok tekintetében utolérheti riválisát a manchesteri alakulat.

A Manchester City szurkolói természetesen rendesen megünnepelték a csapat góljait, az egyik ilyennél pedig előkerült egy “Arsenalos üveg“ is.

Az angol szlengben létezik egy “bottlejob” kifejezés, mely az “üveg” és a “munka” angol szavakból tevődik össze, és arra szokták használni, amikor valaki nagy előnyről a nyomás hatására összeomlik, és elveszti a bajnoki címet vagy az első helyet.

A videón is látható úriember tehát az Arsenal “bottlejob”-át ünnepli, amihez azonban lesz még egy-két szava Mikel Artetáéknak is, többek között a jövő vasárnapi, Manchester City elleni bajnoki rangadón az Etihadban.

