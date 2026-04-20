A győzelemnek örülhetett a Liverpool a városi rangadón, ám Mamardashvili sérülése miatt nem volt teljes az öröm a lefújást követően. grúz válogatott kapus – aki az idényben az amúgy is sérült Alisson Becker helyetteseként védett – az Everton góljánál egy ütközést követően maradt a földön, és hosszú ápolás után hordágyon vitték le a pályáról. Ezt követően kórházba szállították, ami azonnal aggodalmat keltett a szurkolók körében.

Arne Slot a Liverpool vezetőedzője azt már a találkozó után elmondta: Mamardashvili a szerencsétlen eset során egy komolyabb nyílt sebet szerzett, de az első vizsgálatok alapján nem tűnik súlyosnak a sérülés. Ez azt jelenti, hogy jó eséllyel nem kell hosszabb kihagyásra számítani, bár a pontos diagnózis még további vizsgálatokat igényel.

A The Athletic oldalán megjelent legfrissebb információk szerint nem történt csontsérülés vagy szalagszakadás, ami megnyugtató hír a klub számára. Ugyanakkor az még kérdéses, mikor térhet vissza a pályára.

A helyzetet nehezíti, hogy a Liverpool kerete amúgy is tartalékos, hiszen Alisson Becker továbbra sem bevethető. Így a következő mérkőzéseken komoly felelősség hárulhat a cserekapusokra.

A rangadót végül a Liverpool nyerte meg 2–1-re, de a három pont értékét némileg beárnyékolja a kapus sérülése. A klubnál most abban bíznak, hogy a kezdeti optimista hírek beigazolódnak, és Mamardashvili hamar visszatérhet a kapuba.

