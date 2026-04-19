Arne Slot megerősítette: kórházba kellett szállítani a Liverpool játékosát

Ahogy arról beszámoltunk, egészen a 101. percig úgy tűnt, hogy döntetlenre végződik az Everton-Liverpool derbi, ám a hosszabbításban Szoboszlai Dominik szöglete után Virgil van Dijk a hálóba fejelt, így Arne Slot együttese 2-1-re nyert, és óriási lépést tett a BL-indulás felé.

„Mi mást várhatnánk a városi derbitől? Ez mindig egy valódi ütközet. A játékosaim azt tették, amit vártam tőlük – felvették a harcot az Evertonnal. Az elején nem voltunk meggyőzőek. Az első 10–15 percben ők voltak jobbak, de tartottuk magunkat, és egyre inkább felvettük a ritmust. Az egyenlítő góljuk pont akkor jött, amikor a legkevésbé számítottam rá, mert szerintem nagyon jól kezdtük a második félidőt. A végén folyamatosan nyomtunk, mentünk előre. Olyan gólt szereztünk, amilyet inkább az Evertontól várnál – egy pontrúgás után –, ez külön öröm.”

„Mindannyian tudtuk, hogy ez különleges alkalom: az első derbi az új stadionjukban. Egy történelmi meccs volt. Idén másodszor legyőzni őket külön öröm, főleg úgy, hogy ebben a szezonban nem sok pozitív dolog történt velünk, és gyakran az utolsó percekben kaptunk gólt. Most viszont mi szereztünk gólt, és láthattátok a játékosok reakcióját, valamint a szurkolókét – ez mindent elmond arról, mennyire fontos volt ez a meccs. … A mai nap egyértelműen a szurkolóké. … Élvezni fogjuk – a játékosok és a stáb is.”

A holland szakvezető a hazaiak egyenlítő góljánál sérülést szenvedő Giorgi Mamardashviliről is beszélt. A vendégek kapusa összecsúszott Betóval, majd kötéssel a térdén, hordágyon hagyta el a pályát.

„Kórházba szállították. Úgy tűnt, és ezt mondták is, hogy nyílt sebről van szó. Nem tűnik hosszú távú problémának, majd meglátjuk, bevethető lesz-e jövő héten.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.