A szlovének elleni barátságos mérkőzés iránt ugyan nagy az érdeklődés, de jegyek és a bérletek is elérhetők még, derült ki az MLSZ közleményéből:

A hat mérkőzésre szóló bérletek jelentős része, közel 20 ezer darab elkelt már, miközben a Magyarország–Szlovénia mérkőzés jegyei iránt is nagy az érdeklődés, így aki szeretne ott lenne az év első válogatott találkozóján, annak érdemes minél hamarabb megváltani a jegyét a március 28-án, szombaton 18 órakor kezdődő meccsre. A jegyeket március 4-től a MLSZ Szurkoló Klubjának (SZK) minden tagja megvásárolhatja, míg március 6-án péntektől minden regisztrált drukker számára elérhetők lesznek a jegyek – ovlasható az MLSZ honlapján.

A Szlovénia ellen mérkőzés belépői mellett március 9-én indul a jegyértékesítés a Görögország elleni (március 31., kedd, 19:00) találkozóra is.





