„Szerintem meg akarja nyerni ezt a mérkőzést a magyar válogatott, hogy aztán Marco Rossi mennyit áldoz az eredményért és mennyit a csapatépítésért, az nyilván a kapitány dolga, én el tudom képzelni, hogy újoncot is avatunk, akár már Szlovénia ellen is. Azt nem gondolnám, hogy nagyon más játékrendszerben játszik majd a válogatott, hiszen a névsor alapján nagyjából kikövetkeztethető, hogy melyik lenne a legerősebb kezdőtizenegyünk, de hát a válogatottba mindenki szívesen jön, így szerintem inkább arról kell majd meggyőzni játékosokat, hogy játszanak csak 50, 60, 70 percet, ne pedig teljes mérkőzést, nem pedig arról, hogy valaki lekéredzkedne fél óra után"

– hangsúlyozta az M4 Sport sportkommentátora.

A GOAL szerint a magyar válogatott így fog kezdeni Szlovénia ellen (4-3-3):

Tóth Balázs–Kerkez, Orbán, Dárdai Márton, Bolla–Schäfer, Szoboszlai, Tóth Alex–Lukács, Varga Barnabás, Sallai

Fontos azonban hozzátenni, hogy Dárdai Márton és Varga Barnabás szombati szereplése sérülés miatt egyelőre kérdéses.

Mi vár a magyar válogatottra?

A magyar válogatott március 28-án Szlovénia ellen kezdi meg a 2026-os évet, majd három nappal később Görögországot fogadja a Puskás Arénában.

Hajdú B. Isvtán teljes nyilatkozatát IDE KATTINTVA nézheted vissza.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.