Puskás ArénaTibor Illyés/MTI
Bózsik Tamás

Kinn leszel a magyar-szlovénon? Ezekre figyelj!

Magyarország vs Szlovénia
Magyarország
Szlovénia
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szombati közleménye tartalmazza az összes fontos információt, amelyre figyelniük kell a szurkolóknak a szombat 18 órakor kezdődő Magyarország-Szlovénia barátságos mérkőzésen.

Már 15 órakor megnyílnak a Puskás Aréna kapui, amelynek kertjében hagyományosan lesz szurkolói falu is: itt számos izgalmas program várja majd a meccsre érkezőket - derül ki az MLSZ tájékoztatásából. Dartsfociverseny, play station-sarok, óriás lábtenisz, illetve arcfestés egyaránt színesíti majd az itteni programot, de az MLSZ Fan XP alkalmazás segítségével a szurkolók akár a saját magukról készült fotót is kitehetik a ledfalra. 

Ugyanakkor itt nem ér véget az események sora, hiszen 15:30-tól egy kvízjátékot tartanak a szervezők. A nyertesek közül ketten (és egy-egy kísérő) pedig abba a szerencsés helyzetbe kerülhetnek, hogy a találkozó előkészületeit testközelből vehetik szemügyre, ráadásul azt is láthatják, ahogyan begördül majd a válogatott busza. 

A szokásos pódiumbeszélgetés 16:30-kor kezdődik, ezúttal szintén két korábbi magyar válogatott labdarúgó, Bodor Boldizsár és Feczesin Róbert beszélget a műsorvezető Takács Ritával. 

A kertben és a stadionban összesen 14 szurkolói bolt várja majd azokat, akik például be szeretnék szerezni a magyar válogatott 2026-os idegenbeli mezét. 

Az MLSZ arra is felhívta a drukkerek figyelmét, hogy ha tehetik, akkor ne gépjárművel érkezzenek a stadionhoz. 

