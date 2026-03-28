Szlovénia nyeretlenül, négy döntetlennel és két vereséggel zárta világbajnoki selejtezőcsoportját, ami a szövetségi kapitány Matjaz Kek állásába került. Utódja, Cesar éppen a magyar válogatott elleni barátságos mérkőzésen fog először ülni Szlovénia kispadján, ezzel kapcsolatban is elmondta a várakozásait a találkozót megelőző sajtótájékoztatón.

"Bár játékosként hozzászoktam ilyen nagy stadionokhoz, ez a találkozó mégis különleges lesz, mert most debütálok a nemzeti együttes szakvezetőjeként – állította, majd kitért a szombati ellenfélre, Magyarországra is.

– A magyar csapat egészen kiváló, ráadásul jó egyéni képességeket is felvonultat, ennek ellenére elsősorban a saját tanítványaimra akarok koncentrálni, akiktől jó eredményre számítok."

A sajtó képviselőinek azt szintén kifejtette, hogy mi lehet a kulcs a szlovén nemzeti együttes számára a Puskás Arénában. Szerinte kompaktnak kell lenniük az övéinek, mind védekezésben, mind pedig támadásban.

Labda nélkül a támadóknak muszáj lesz kivenniük a részüket a védekezésből, míg a magyar kapu előtt szintén szűken szeretné látni a csapatát a frissen kinevezett szövetségi kapitány.

A mérkőzést 18 órától rendezik a Puskás Arénában.

Forrás: MTI