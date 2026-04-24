Jelenleg kilenc kiemelt akadémia működik Magyarországon: a DVTK, a DVSC, a Kisvárda, az MTK, a Honvéd, az FTC, a Vasas, a Puskás Akadémia és az ETO.

Nagy átalakítás előtt állhat a magyar labdarúgás akadémiai rendszere

A háttérben ugyanakkor egyre inkább napirendre kerülhet a rendszer átalakítása. A GOAL információi szerint szigorúbb szakmai ellenőrzés jöhet, és az sem kizárt, hogy csökkentik a kiemelt akadémiák számát. Úgy tudjuk, hogy a jelenlegi kilences struktúrát fokozatosan szűkíthetik, akár hat, majd hosszabb távon négy akadémiára, egy még inkább teljesítményalapú működés irányába elmozdulva.

Négy kiemelt akadémia maradhat

Hivatalos döntés egyelőre nincs, de ha valóban ebben az irányban történik átalakítás, akkor az elmúlt évek szakmai munkája alapján több klub stabilabb helyzetben lehet. Amennyiben a rendszer a feltételezések szerint tovább szűkülne, és végül négy kiemelt akadémia maradna, úgy ezek között az MTK, a DVSC, az ETO és az FTC szereplése tűnik a legvalószínűbbnek.

Egy ilyen átalakítás célja várhatóan az lenne, hogy a rendelkezésre álló források koncentráltabban hasznosuljanak, és azok az akadémiák kapjanak kiemelt szerepet, amelyek a legeredményesebben dolgoznak az utánpótlás-nevelésben.

