Magyar Kupa: nehéz helyzetbe hozták hazánk legjobb csapatát

Sokat elmond a mérkőzésről, hogy a Ferencváros kapusa, Varga Ádám volt a mezőny egyik legjobbja.

Leandro de Almeida, a Ferencváros másodedzője a szurkolóknak üzent, a Nyíregyháza Spartacust irányító Tímár Krisztián pedig csapata érdemeit méltatta, miután a zöld-fehérek a vártnál jóval nehezebben, egy 90. percben szerzett góllal tudták kiharcolni a továbbjutást a Magyar Kupa szerda esti elődöntőjében.

A fináléban megismétlődik a két évvel ezelőtti párosítás: az FTC a Pakssal méri össze az erejét.

Mint ismert, a már bajnok Ferencváros jutott másodikként a labdarúgó MOL Magyar Kupa fináléjába, mivel szerdán hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte a másodosztályban éllovas Nyíregyházát, Balmazújvárosban.

A nyírségieket irányító Tímár Krisztián az M4 Sportnak úgy vélekedett, nehéz helyzetbe hozták az ország egyik legjobb együttesét, ami mindenképp büszkeséggel tölti el.

„Nem csak nagyot küzdött, jól is játszott a csapat. A mérkőzés előtt mondtam, hogy mi a saját játékunkat fogjuk játszani, ezt szerintem sikerült is megvalósítani – sokat elmond a mérkőzésről, hogy a mezőny egyik legjobbja az ellenfél kapusa volt. Sok helyzetünk volt, működött, amit kitaláltunk, picit elfogytunk a végére. Nekünk nincs 30 fős keretünk, és van pár sérültünk is, akik opciót adhattak volna. Jó iramot mentünk, az ország egyik legjobb csapatát nagyon jól megszorítottuk, nehéz helyzetbe hoztuk. De ez nyilván jelenleg nem számít, mert ők jutottak tovább, sajnos ilyen szempontból nem tudtuk tovább írni a Nyíregyháza történetét. Büszke vagyok a csapatra” – hangsúlyozta Tímár.

A szakember kitért arra is, hogy az NB II-ben éllovas Spartacus a következő szezonban már az élvonalban játszhat:

„A mérkőzés megmutatta, hogy működik az út, amin járunk, ha egy Fradi ellen meg tudjuk ezt csinálni, akkor mások ellen is megcsinálhatjuk. Az FTC nyilván jó csapat, de szerintem nem látszódott, hogy mi másodosztályú együttes vagyunk. Ezen a szinten jobban kell sáfárkodnunk a helyzeteinkkel. Egy pici rutin hiányzott ahhoz, hogy meglegyen ez.”

A Ferencváros részéről – az eltiltott trénert, Dejan Sztankovicsot helyettesítő – Leandro de Almeida másodedző értékelt.

„Tudtuk, hogy a Nyíregyháza szervezett, fegyelmezett alakulat. Jól kezdtünk, a meccstervbe azonban némileg beleszólt Zachariassen sérülése, a második félidő elején pedig sok technikai hibával játszottunk, a kapott gól is egy eladott labda után jött. De le a kalappal a játékosok előtt, hogy végig küzdöttek és a végén sikerült fordítani. Azért imádom a kupameccseket, mert itt nincs nagyon hibalehetőség, hiszen egy találkozóról van szó. Mindig feszültek ezek a meccsek, ez benne van, ezt fel kell tudni dolgozni a játékosoknak. Ha a csapatnak annyira nem megy, akkor a szurkolók is ott vannak, és húznak minket. Szeretnék köszönetet mondani nekik: 12. játékosként ők voltak ma a legjobb formában” – fogalmazott Leandro.

Az FTC ellenfele a május 15-én, a Puskás Arénában megrendezendő döntőben – akárcsak két éve – a Paks lesz, amely kedden ugyancsak 2-1-re győzte le hazai pályán a Kisvárdát.