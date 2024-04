A Ferencváros lesz a Paks ellenfele a Magyar Kupa döntőjében

Pedig a 84. percben még a Nyíregyháza vezetett.

A már bajnok Ferencváros jutott másodikként a labdarúgó MOL Magyar Kupa fináléjába, mivel szerdán hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a másodosztályban éllovas Nyíregyházát, Balmazújvárosban.

A cikk lejjebb folytatódik

Saját stadionjának újjáépítése miatt a Nyíregyháza a Ferencvárost is Balmazújvárosban fogadta, ahol a közönség végig szurkolva jó hangulatot teremtett.

A várakozásnak megfelelően a fővárosi csapat lépett fel kezdeményezőbben, de a hazai együttes is szervezetten futballozott. A vendégek már a negyed óra elteltével cserére kényszerültek, egy középre passzolásnál megsérült Zachariassen, és nem tudta folytatni a játékot. A hazaiak, akik időnként letámadták ellenfelüket, több alkalommal komoly helyzetet tudtak kialakítani egy-egy labdaszerzés után. Többet birtokolta a labdát az FTC, de a nagyobb lehetőségek a Nyíregyháza előtt adódtak. Szabálytalanságok, sérülések miatt sokat állt a játék az első félidőben.

A szünet után is gyorsan alakított ki helyzetet a Nyíregyháza, de a legnagyobb lehetőség a Ferencváros előtt adódott: egy beadásnál Alaxai megfogta, visszatartotta Varga Barnabást, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt. Mivel ezen a pályán nincs kiépítve a VAR-rendszer, a válogatott támadó oda is állhatott a labda mögé, félmagasan lőtt jobbra, Fejér Béla azonban látványos vetődéssel védett.

Jól teljesített a másik kapus is, Varga Ádámnak sok dolga akadt, többször bravúrral mentett, a 68. percben azonban, Kovácsréti Márk lövésénél már nem tudta megakadályozni a gólt. A hazai vezetés után cserék jöttek a Ferencvárosnál, és a vendégcsapat nagy tempót diktálva próbált meg egyenlíteni, ami a hajrában össze is jött neki a remek testcsel után pontosan lövő Cissé jóvoltából. Pár perccel később pedig a fordítás is megvolt, Szevikjan tekert védhetetlenül a hazai kapu jobb oldalába.

A Nyíregyháza, amely először szerepelhetett kupaelődöntőben, a mérkőzés nagy részében szervezetten és veszélyesen futballozott, megnehezítette a Ferencváros dolgát, amely azonban - a kihagyott büntető ellenére - kicsikarta a győzelmet.