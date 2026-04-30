Hatalmas fordulat: Kroos ismét fontos láncszem lehet Madridban

A Real Madrid tárgyalásokat folytat Toni Kroosszal annak érdekében, hogy a visszavonult német középpályás új szerepkörben térjen vissza a klubhoz. A királyi gárda vezetősége komoly feladatokat szánna a legendás játékosnak, aki ezúttal már nem a pályán, hanem a háttérben segíthetné a klub működését – számolt be róla az Athletic.

A 36 éves Kroos 2024 nyarán, a hazai rendezésű Európa-bajnokság után döntött úgy, hogy befejezi profi pályafutását, noha a Real Madrid szerette volna meghosszabbítani a szerződését. A német klasszis végül a visszavonulás mellett döntött, azóta pedig elsősorban saját projektjére, a 2024 szeptemberében Madridban megnyílt Toni Kroos Akadémiára koncentrál.

A klubhoz közel álló források szerint a madridi vezetés egyik elképzelése az, hogy Kroos a sportigazgatási struktúrában kapjon helyet. Ez egy olyan visszatérési út lehetne számára, amely hasonlít Zinédine Zidane korábbi szerepvállalásához: a francia legenda először tanácsadóként csatlakozott a klubhoz 2010-ben, mielőtt később vezetőedzőként is történelmet írt volna.

Bár a lehetséges új pozíció pontos részletei egyelőre nem tisztázottak, a Real Madrid úgy tekint Kroosra, mint aki rendkívül fontos láncszem lehet a keretépítési döntésekben, a klub képviseletében, valamint a mindennapi szakmai munka támogatásában az edzőközpontban. A Real Madrid már hosszabb ideje nyitott Kroos visszatérésére, a kapcsolat a klub és a korábbi játékos között továbbra is kiváló. A vezetőség nagyra értékeli a német futballista ítélőképességét, személyiségét és azt a tapasztalatot, amelyet a világ egyik legnagyobb nyomással járó öltözőjében szerzett.



Bár azt még nem tudni, hogy a következő idényben ki irányítja majd a királyi gárdát, Florentino Pérez elnök Jose Mourinhót tekinti az első számú jelöltnek a Real Madrid kispadjára, hogy véget vessen a klub mélyrepülésének..

