Lúzer Suárez: kiderült, hogy csalt a nyelvvizsgán…

Luis Suárezt nem szerződtette a – hivatalosan ügyintézési problémák miatt. Az ember sok mindenre gondolhatott, de arra nem, hogy a csatár csalt a nyelvvizsgán és le is bukott.

Az olasz Guardia di Finanza nyomozói derítettek fényt a csalásra és kiderítették, hogy előre betanították a válaszokat a játékosnak és az eredményt is előre megbeszélték.

Suáreznek azért kellet az alapfokú nyelvvizsga, hogy megszerezhesse az olasz állampolgárságot, így ne legyen EU-n kívüli játékos. A Juventusnak korábban betelt már az unión kívüli kvótája, így nem szerződtethette volna a labdarúgót. Az uruguay-i Peruggiában meg is szerezte a bizonyítványt, ám a Juve mégsem szerződtette, mert a nyomozók bizonyítékokat mutattak be a csalásról. Vélhetően a hatóságnak már korábban súghatott valaki, hogy nem lesz tiszta a vizsga, így bemikrofonozták a termet, amelyben zajlott a vizsga. Kiderült, hogy a csalásról még az egyetem vezetői is tudtak.

A felvételek meghallgatása után a nyomozók azzal szembesültek, hogy az egyik vizsgáztató aggódott, hogy ha Suáreznek kérdést tesznek majd fel az olasz újságírók, akkor nem tud válaszolni. A tanárok azon beszélgetését is rögzítették, amelyben arról csevegnek, hogy Suárez lényegében egy szót sem tud olaszul, csak dadog, nem tud ragozni, összetett mondatokra pedig képtelen.

A tanárok a Juve fanatikusaitól is tarthattak, mert az egyik azt mondja, hogy „ha nem engedjük át, akkor minket felrobbantanak”. De egy másik megnyugtatja, hogy Suárez bemagolta a teljes vizsgát és az írásbeli megoldásokat is megkapta az egyetem egyik vezetőjétől.

Vagyis ez volt az ügyintézési probléma.