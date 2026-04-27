Mi történt Modriccsal?
Modric a Juventus elleni meccsen Manuel Locatelli ütése után szenvedett komoly arccsérülést, és azonnal le kellett cserélni. A horvát középpályás jéggel a fején hagyta el a pályát.
Modric ott lehet-e a világbajnokságon?
A közelgő világbajnokság előtt aggasztó a helyzet, ugyanakkor a horvátok bizakodóak: a beszámolók szerint a csapatkapitány ott lehet a tornán, várhatóan védőmaszkban. Egyelőre nem tudni, hogy meg kell-e műteni, vagy hogy milyen kezelésekre lesz majd szüksége – derült ki a spanyol Marca beszámolójából.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy a brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti honosítaná Luka Modricsot.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
