Luka Modric
C. Kovács Attila

Brutális K.O.: Modric kettős arccsonttörést szenvedett, vége az idénynek – de mi lesz a vb-vel?

Luka Modric számára véget ért az idény, miután súlyos arccsont-sérülést szenvedett az AC Milan Juventus elleni mérkőzésén – írja a horvát Sportske Novosti. A lap szerint „kettős járomcsonttörést diagnosztizáltak nála, így milánói idénye véget ért”.

Mi történt Modriccsal?

Modric a Juventus elleni meccsen Manuel Locatelli ütése után szenvedett komoly arccsérülést, és azonnal le kellett cserélni. A horvát középpályás jéggel a fején hagyta el a pályát.

Modric ott lehet-e a világbajnokságon?

A közelgő világbajnokság előtt aggasztó a helyzet, ugyanakkor a horvátok bizakodóak: a beszámolók szerint a csapatkapitány ott lehet a tornán, várhatóan védőmaszkban. Egyelőre nem tudni, hogy meg kell-e műteni, vagy hogy milyen kezelésekre lesz majd szüksége – derült ki a spanyol Marca beszámolójából.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti honosítaná Luka Modricsot.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

