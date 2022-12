Lőw Zsolt újra Neymar edzője lehet!

A Paris Saint-Germainnél két és fél évig dolgoztak együtt.

A világbajnokság végeztével sorra szabadulnak fel a kispadok a nemzeti válogatottaknál, tudni lehet már, hogy távozott posztjáról a mexikói, a belga, a dél-koreai, a spanyol, a brazil, a portugál és a lengyel szövetségi kapitány is, de várhatóan lesz még egy-két csatlakozó a sorba.

Az utódlásokat tekintve is beindultak már a találgatások, aminek a spanyolok vetettek véget a leghamarabb, tekintve, hogy Luis Enrique távozása után 45 perccel be is jelentették Luis de la Fuente érkezését.

Luis Enriquét most szóba is hozták a brazil válogatottal, az O Globo szerint rajta kívül Zinedine Zidane és Tomas Tuchel is a kalapban van a szövetségnél, de meglepő nevekkel is lehet találkozni, akik között van három argentin, Marcelo Bielsa, Mauricio Pochettino és Marcelo Gallardo is. Utóbbiakra azért nem sok pénzt tennénk.

Tomas Tuchel neve felmerült már a német és az angol válogatottal kapcsolatban is, ám azóta kiderült, mindkét együttesnél marad a jelenlegi felállás, így hát legújabban Tite lehetséges utódjaként említik.

Mi, magyarok pedig ismét számolhatunk azzal a lehetőséggel, hogy az 52 esztendős német szakember ezúttal is Lőw Zsolttal együtt képzeli el a munkát, ha így lesz, a páros újra Neymarnak vezényelhetne edzéseket.

