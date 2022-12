Megvan az első edző, akit kirúgnak a világbajnokság után

Fogadj 20-szoros szorzóval Serge Gnabry kaput eltaláló lövéseinek számára a Németország-Costa rica vb találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Miután a mexikói válogatott nem jutott tovább a csoportjából a világbajnokságon, a helyi szövetség úgy döntött, hogy új szövetségi kapitány veszi át az El Tri irányítását. Mindezt a Szaúd-Arábia elleni mérkőzés (2-1) után Gerardo "Tata" Martino is megerősítette.

A korábban a Barcelonát és az argentin válogatottat is irányító 60 éves szakember 2019 óta irányította Mexikót. A csapattal rögtön megnyerte az akkori Arany Kupát, majd 2020-ban a CONCACAF Nemzetek Ligájában, 2021-ben az Arany Kupában játszottak döntött. Martinóval 66-ból 42 meccset nyert meg a csapat 12-12 döntetlen és vereség mellett.

Gerardo ‘Tata’ Martino leaves Mexico, he’s set to part ways with the national team — contract terminated for the head coach as he announced. 🚨🇲🇽 #Qatar2022



“My contract ended as soon as the referee blew the whistle”, Tata Martino tells @FoxSoccer. pic.twitter.com/3vYdh0llwb