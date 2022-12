Itt a vége, készülhet Mourinho? – kirúgták a portugál szövetségi kapitányt

Nem gondolkozott sokáig a portugál szövetség.

A csúfos, Marokkó elleni kudarc után elküldték a portugál válogatott szövetségi kapitányát, Fernando Santost. Az afrikai válogatott 1–0-ra győzte le az európait a negyeddöntőben, azonban azóta már eldőlt, a döntőbe nem jut be, hiszen Franciaországtól 2–0-ra kikapott.

Portugália a világbajnokságon két csoportmérkőzését megnyerte Ghána és Uruguay ellen, míg Dél-Koreától kikapott. A nyolcaddöntőben aztán 6–1-re győzték le Svájcot, hogy Marokkó ellen kiessenek a negyeddöntőben.

Fernando Santos 2016-ban az Európa-bajnokságot, 2019-ben pedig a Nemzetek Ligája-döntőjét nyerte meg Portugáliával.

A portugál Labdarúgó-szövetség a legfrissebb hírek szerint a Chelsea és a Manchester United korábbi, az AS Roma jelenlegi vezetőedzőjét, José Mourinhót szemelte ki. Az értesülések arról is beszámolnak, hogy még az Eb-selejtezők előtt szeretnék kinevezni, hogy felkészülhessen az új taktikával, valamint, hogy ütőképes keretet állíthasson össze. Ehhez azonban szükség lesz, hogy a szövetség és az AS Roma megállapodjon a kettős állásról.

