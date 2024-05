Lőw Zsolt: "Benne van a fejemben az is, hogy máshol folytatjuk Thomasszal"

A Bayern trénerét foglalkoztatja a vezetőedzőség is.

Terjedelmes interjút adott a Telexnek Lőw Zsolt, aki négy év alatt harmadszor juthat a Bajnokok Ligája döntőjébe, amennyiben a Bayern München szerdán kiejti a Real Madridot.

A 45 esztendős szakember azt nem tudta feleleveníteni, hogy mikor szerepelt először a Nemzeti Sport hasábjain, egy másik korai emléket viszont megosztott.

"Amikor odajött hozzám Kozma Pisti, Katona Gyuri és Rostás Sanyi. Na, arról fényképem is van. Ma már úgy mondanánk, hogy ők voltak a scoutok, de persze akkor ezt a kifejezést nem ismertük. Odajöttek, és mondták, figyelj, kicsi, látjuk, hogy tehetséges vagy. Volna kedved az Újpestben futballozni? Azt hittem, elolvadok. A víztorony mellett nőttem fel Újpesten, semmi más vágyam nem volt, mint hogy egyszer lila-fehérben játszhassak. És ezek az élő legendák megkérdezik ezt tőlem! Azt mondják, hogy felfigyeltek rám? Madarat lehetett volna fogatni velem. Bementem szeptemberben az iskolába, és mindenkinek elmondtam az első nap, osztálytársaknak, tanároknak, mindenkinek, lehet, hogy 300 embernek is, hogy nekem délután edzésem lesz az Újpestben, és egy kis kék könyv az igazolásom" - emlékezett vissza Lőw, aki érezte a hátrányát, hogy egy szakaszban édesapja volt az edzője, mert mindig megkapta, hogy csak azért kerül be a csapatba, mert az apja az edző.

Thomas Tuchel segítője azt is elmondta, a junior csapatban Véber György cipőit kapta meg, mert a felnőtteknél neki volt a legkisebb lába. Hozzátette, nekik akkor még csak az Újpest létezett, meg az álom, hogy akiknek a labdákat összeszedik, azokkal majd egyszer ott lehessenek a pályán is.

Ehhez képest játékosként megjárta a Bundesligát, edzőként pedig a Paris Saint-Germaint és a Chelsea-t is.

"Mindegyiknek megvan a maga karakterisztikája, a különleges ismertető jelei. A Lipcsét se hagyjuk ki, és azt a szenzációsan felépített gépezetet, ami alatta van, de a Lipcse még nem önálló multiklub. Az az igazság, hogy amikor az ember benne van a körforgásban, nem tudja mélyen beszívni, száz százalékig feldolgozni, hogy hol tart. Párizsban ott álltunk a pályán, és az volt az első kérdés, hogy mit mondunk Neymarnak, Mbappének, Marquinhosnak. Fókuszálsz a saját munkádra, és természetessé válik, hogy a rendszer része vagy. Amikor a barátaimmal találkozom, a szemükben látom a csillogást, és abból a csillogásból tudom leginkább realizálni, valamennyire megérteni, hogy mit érhettem el. Egyre nagyobb a vitrinem otthon, gyűlnek benne a tárgyi emlékek. De nem azért van vitrinem, hogy másoknak büszkén mutogassam, hanem hogy mindennap a szemem előtt legyen, milyen rengeteg lemondás van abban, hogy most itt tartok. Ennek a lemondásnak ez az eredménye" - mondta Lőw.

S, hogy mit rejt a vitrin?

"Az összes komolyabb meccs labdája, a nagyobb trófeák, érmek, a nagy győzelmek személyes emlékei. 60-70 trikó lehet, amit személyesen nekem dedikáltak. Egy átlagszurkoló a fél karját odaadná egy ilyenért, én viszont nem akarok, és nem is tudnék különbséget tenni köztük, mert a szívemnek mind kedves. Amikor Neymar írta, hogy mindent köszönök Joginak – ez a becenevem mindenhol –, vagy Thiago Silva az egyik legjobb barátjának nevez, azért ez libabőrös érzés. Jorginho is dedikált az Arsenal-meccs után egy mezt, miután megvertük őket, de van Mbappé, Kovačić, nem is akarom folytatni, mert még indokolatlanul kihagyok valakit. Mind gyönyörű emlékek" - összegzett a tréner.

Lőw szerint tőle nem kell az a három lépés távolság, amit Thomas Tuchel vezetőedző minden esetben betart, neki elég a kettő is, esetleg a másfél.

Úgy véli, olyan nincs, hogy egy edző mindent tud, mindenhez ért, de az a felelőssége, hogy a helyére tudja tenni a mozaikokat.

"Éppen mostanában nézegettük a fotókat a stábon belül arról, amikor megérkeztünk a Chelsea-hez 2021 januárjában. A családjaink Párizsban maradtak, mert Londonban még komoly lezárások voltak a vírus miatt. Aznap edzést tartottunk, másnap már meccs volt. Már a repülőn el kellett dönteni, mit akarunk megmutatni. El kellett dönteni, ki milyen felállásban, ki milyen pozícióban érzi a legjobban magát, ki a vezető egyéniség. Thiago, Jorginho, Azpiliceuta, ezt a hármast láttuk vezetőnek. Az ötvédős felállás jobban áll nekik, ezt éreztük meg, és arra világítottunk rá előttük is. A legmagasabb szintű taktikának ott kell lenni a kisujjban, és aztán meg kell telnie kreativitással. A mi szakmánkban aki állva marad, lemarad. És eközben még az emberi részre is megfelelő empátiával kell figyelni. Ha nincs meg a csoportdinamika, bajban vagy. Az Arsenal spanyol edzője, Mikel Arteta egy kutyát ajándékozott az öltözőnek, és erre a kutyára mindenkinek figyelnie kell. Óvja, félti, eteti, folyamatosan gondozza a csapat. Szenzációs ötlet. Ott a City, nekik van egy bonsai fájuk, azt locsolják, éltetik. Olyan praktikák vannak, olyan pszichológiára nevelés, ami egyedülálló. Ha a csapatod nem nagybetűs Csapat, máris hendikepben találod magad" - árult el néhány kulisszatitkot az Újpest egykori játékosa, aki szerint Münchenben az ellenkező oldalon voltak néhányszor, de nincs értelme ragozni a belügyeket, el kellett fogadniuk, hogy a szezon végén véget ér az egyébként 2025-ig tartó szerződésük.

A Thomas Tuchellel való kapcsolatáról elmondta, amikor 2018-ban bekerült a stábjába, meg kellett találni a helyét egy új szervezetben.

"Nem beszéltem franciául se, persze a feladatokat, a kihívásokat azért jól értettem. Leültünk, egyeztettünk, hogy ezt és ezt csinálom. Azt vettem észre, hogy a tíz mondatomból előbb csak egyet csípett ki, amikor a taktikát adta át a csapatnak, a következőnél már kettőt, aztán eltelt egy hónap, és már hármat. Egyre több dolgot annak alapján mondott el a játékosoknak, ahogy én gondoltam. Most ott tartunk, hogy egyenrangú partnerei lettünk egymásnak. Az edzéstervezésben, a levezetésben, és a kidolgozott taktikában, mindenben támaszkodik rám, és ez nagyon jó érzés. Természetesen Thomas meccsel, a taktikai felépítésből viszont maximálisan kiveszem a részem, a mérkőzés közben is együtt gondolkodunk. Enélkül már nem tudnék vele dolgozni. Úgy érzem, az alárendelt viszonyból felnőttem mellé" - ecsetelte Lőw, aki a magyar válogatott Eb-esélyeiről is beszélt.

"Jó nézni a válogatott játékát. Nemzetközi szinten elismert csapatunk van, 14 meccses veretlenségi sorozat a mai futballban komoly dolog, azt nem lehet egy legyintéssel elintézni. Büszke vagyok, hogy ilyen jó a magyar válogatott megítélése, nagy változáson ment keresztül a csapat az utóbbi időszakban Marco Rossi irányításával. Nincsenek elvárásaim az Eb-n, és óva intek mindenkit a túlzott elvárásoktól, mert az hátrányos is lehet. Látok annyit szakmailag a csapatban, hogy akár a németeket is meg tudjuk verni, ha a meccsen nekünk minden összejön, nekik viszont nem. De óva intenék mindenkit attól a gondolattól, hogy nekünk meg kell verni a németeket vagy akár Svájcot. A német keret lényegesen erősebb a miénknél, és a svájciakkal összemérve se lehet azt mondani, hogy a magyar csapat lenne az erősebb. A skótokkal nagyjából fifti-fifti az állás, de az a harmadik meccs lesz, addigra sok minden eldől már. De ha az utat nézzük, amit megtett ez a csapat, az csodálatos, ne vicceljünk már, 14 veretlen meccs csak nagyon komoly munkával jöhet össze. Jó hangulattal, jó felállással, kiváló szurkolókkal, remek összhanggal ez a csapat továbbjuthat, mert láttuk már, hogy euforikus hangulatban mi mindenre képes. Kérdezik tőlem itt Németországban is, lehet-e meglepetéscsapat a magyar. A továbbjutás nem lenne meglepetés, de ha netán nem sikerül, akkor se gyászoljunk, helyette nézzük az egész utat a csapat mögött" - mondta a magyar szakember, aki a jövőjéről is beszélt.

"Ha június elsején, a BL-döntő napján kérdezi meg tőlem, hogy mi lesz nyáron, talán könnyebben tudok válaszolni, függetlenül attól, hogy bejutunk-e. Sok opció van, és a fociban gyorsan változnak a dolgok. Ha pihenek és töltődöm egy évet, azt sem fogom bánni, mert 9 éves korom óta minden nyaram foglalt volt. Benne van a fejemben az is, hogy máshol folytatjuk Thomasszal. Ugyanakkor foglalkoztat a vezetőedzőség is. Egy hét múlva lehet, teljesen máshogy válaszolok, de pillanatnyilag ez az állás. A foci örök pezsgésben van, és ebben jó benne lenni. Erről a szintről az újpesti víztorony mellett felcseperedő gyerekkori önmagam aligha álmodott" - zárta szavait.