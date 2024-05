Pep Guardiola kijelentette: „Közelebb állok a távozáshoz...”

A katalán szakember a Premier League megnyerése után elmondta, miként vélekedik jövőjéről.

A Manchester City sorozatban negyedik alkalommal nyerte meg a Premier League-et, Pep Guardiola pedig összességében a hatodik bajnoki címét ünnepelhette a kispadon. Több szezon után a katalán vezetőedző is elgondolkozott már azon, hogy vajon meddig irányítsa a manchesteri alakulatot.

"A valóság az, hogy közelebb állok a távozáshoz, mint a maradáshoz - mondta Guardiola a Sky Sportsnak a West Ham elleni mérkőzés után. – Beszélgettünk a klubbal – az az érzésem, hogy most maradni akarok. Maradok a következő szezonban, és az idény során fogunk tárgyalni. De nyolc-kilenc év… Majd meglátjuk."

Guardiola kétszer annyi ideje dolgozik a Citynél, mint tett azt a Barcelonánál, és öt évvel tovább, mint a Bayern Münchennél. Jelenlegi szerződése 2025 nyaráig él, és megígérte, hogy biztosan kitölti, bár jelezte, hogy a következő szezonban beszélni fog a City vezetőivel a jövőjéről.

Az 53 esztendős tréner összesen 17 trófeát gyűjtött be a nyolc szezonja alatt. A Manchester City-drukkerek nagy álmát is teljesíteni tudta, hiszen a 2022/23-as idényben az áhított Bajnokok Ligája-trófeát is sikerült elhódítani, a történelmi szezonban pedig a nemzetközi triplázás is összejött (BL, Premier League, FA-Kupa). Még további egy díjjal bővítheti a kollekcióját, amennyiben győzelmet arat a Wembley-ben a városi rivális Manchester United felett a május 25-én megrendezésre kerülő FA-Kupa-döntőben.