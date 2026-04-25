Goal.com
Live
Liverpool v Crystal Palace - Premier League
Bózsik Tamás

Sárga kártyákba öltözött az Anfield

Liverpool vs Crystal Palace
Liverpool
Crystal Palace
Anglia 1

A Liverpool szurkolói a vezetőség jegyáremelésről szőtt tervei ellen emelték föl a hangjukat – pontosabban sárga lapjaikat.

Amint arról a GOAL is cikket közölt, a Liverpool 3-1-re legyőzte a Crystal Palace-t hazai pályán. A 13. percben azonban minden szem a lelátóra szegeződött: az Anfield Road mind a négy oldalán sárga kartonokat emeltek föl a drukkerek, amelyeken az alábbi szöveg állt: 

"Vigyázat! Az Anfield lelke veszélyben". 

 Emellett a klubtulajdonos John Henry képe is megjelent a kártyákon, aki éppen befogta a fülét. Ezzel bizonyára arra utalhattak, hogy a beleegyezésük nélkül döntene a vezetőség a jegyárak emeléséről. 

Az Anfield népe szóban is kifejezte nemtetszését, és többször felharsant a következő ének:

"Ti kapzsi r*hadékok, ami sok az sok".
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés