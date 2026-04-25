Amint arról a GOAL is cikket közölt, a Liverpool 3-1-re legyőzte a Crystal Palace-t hazai pályán. A 13. percben azonban minden szem a lelátóra szegeződött: az Anfield Road mind a négy oldalán sárga kartonokat emeltek föl a drukkerek, amelyeken az alábbi szöveg állt:

"Vigyázat! Az Anfield lelke veszélyben".

Emellett a klubtulajdonos John Henry képe is megjelent a kártyákon, aki éppen befogta a fülét. Ezzel bizonyára arra utalhattak, hogy a beleegyezésük nélkül döntene a vezetőség a jegyárak emeléséről.

Az Anfield népe szóban is kifejezte nemtetszését, és többször felharsant a következő ének:

"Ti kapzsi r*hadékok, ami sok az sok".

