Áll a bál Liverpoolban: a vezetőség ellen tüntettek a szurkolók

A Liverpool drukkerei egy "Nem a jegyárak emelésére" feliratú molinóval üzentek a klub vezetőségének, amely azt tervezi, hogy megemeli a belépőkért elkért összegeket – írta meg a Mirror. Ezzel kapcsolatban a Mersey-partiak vezérigazgatója, Billy Hogan levelet írt a bérleteseknek.

Az angol portál azt is megjegyzi, hogy a lelátókon felharsant a "D*gjátok fel az áraitokat magatoknak" rigmus is.

Emellett írásban szintén kifejezték nemtetszésüket a Liverpool szimpatizánsai. A Spirit of Shankly elnevezésű szurkolói klub az alábbi közleményt adta ki.

"A szurkolók dühösek. És minden joguk megvan ehhez. A Liverpool úgy döntött, hogy rá se hederít a saját szurkolóinak egyértelmű és többségi ellenkezésére. Ezzel együtt kitart a tervei mellett, melyek szerint megemeli a jegyárakat a következő három idényre" – írták.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.