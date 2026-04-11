Liverpool v Fulham - Premier League
Áll a bál Liverpoolban: a vezetőség ellen tüntettek a szurkolók

Bár a Liverpool 2-0-ra legyőzte a Fulhamet a Premier League 32. fordulójában, mégsem volt felhőtlen a hangulat az Anfield Roadon. A szurkolók ugyanis egy méretes kiírással jelezték: nem kérnek a jegyek árának emeléséből.

A Liverpool drukkerei egy "Nem a jegyárak emelésére" feliratú molinóval üzentek a klub vezetőségének, amely azt tervezi, hogy megemeli a belépőkért elkért összegeket – írta meg a Mirror. Ezzel kapcsolatban a Mersey-partiak vezérigazgatója, Billy Hogan levelet írt a bérleteseknek. 

Az angol portál azt is megjegyzi, hogy a lelátókon felharsant a "D*gjátok fel az áraitokat magatoknak" rigmus is. 

Emellett írásban szintén kifejezték nemtetszésüket a Liverpool szimpatizánsai. A Spirit of Shankly elnevezésű szurkolói klub az alábbi közleményt adta ki. 

"A szurkolók dühösek. És minden joguk megvan ehhez. A Liverpool úgy döntött, hogy rá se hederít a saját szurkolóinak egyértelmű és többségi ellenkezésére. Ezzel együtt kitart a tervei mellett, melyek szerint megemeli a jegyárakat a következő három idényre" – írták. 

