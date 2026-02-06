Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 4-1-re legyőzte a Newcastle Unitedet múlt hét szombaton. A találkozó második liverpooli gólját Kerkez Milos készítette elő, a magyar válogatott védő indítása után Hugo Ekitiké verte meg egy az egyben Malick Thiaw-t, majd lőtte ki spiccel a hosszú sarkot. Más kérdés, hogy a Premier League aktuális szabályai szerint ez a gól szabálytalan volt.

A Premier League négy éve új szabályt vezetett be

Ugyanis a Premier League a 2022/23-as idényben bevezetette az úgy nevezett „Multiball rule"-t, ami azt jelenti, hogy a labdaszedőknek nem szabad közvetlenül a játékosoknak odaadniuk a labdát a játék megszakítást követően, hanem mindig a pálya szélén található bojára kell visszarakniuk a játékszert, és a játékosoknak csak onnan szabad elvenniük, és újra játékba hozniuk a labdát.

A Liverpool második gólja előtt azonban a labdaszedő fiú közvetlenül Alisson Becker kezébe dobta a labdát, amit a Liverpool brazil kapusa gyorsan játékba is tudott hozni: Kerkez Miloshoz passzolt, aki egy hosszú labdával máris kiugratta Ekitikét.

A labdaszedő srác gyors helyzetfelismerése:

Hugo Ekitiké is azt nyilatkozta a mérkőzés után, hogy labdaszedő srác volt a meccs embere.

Miért vezette be ezt a szabályt a Premier League?

Amikor a labda kimegy a pályáról, korábban sok idő ment el a labdaszerzésre vagy visszahozatalra. A „multiball rendszerrel" 15 labda található előre elhelyezve a pálya mentén, így a játékosok gyorsabban folytathatják a játékot anélkül, hogy a játék feleslegesen állna.

A Liverpoolt nem először veszik elő

Tavaly Arne Slot kapott figyelmeztetést a Premier League-től, amiért az egyik bajnokin folyamatosan megelőzte a labdaszedőket, és saját maga dobálta vissza a labdát a játékosainak.

Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy ezt a szabályt sok esetben nem veszik annyira komolyan a Premier League-ben, még nem volt rá precedens, hogy egy csapat emiatt büntetést kapott volna, így valószínűleg a Liverpoolnak sem kell attól tartania, hogy az angol liga ezért megbüntetné a csapatot.

Ekitiké második gólját 5:48-nál találjátok meg az összefoglalóban: