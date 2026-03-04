Goal.com
Amerikába utaznak Szoboszlai Dominikék – mutatjuk a Liverpool teljes nyári túráját!

A Liverpool a Sunderland, a Wrexham és a Leeds ellen játszik majd felkészülési mérkőzéseket a 2026-os amerikai túrán – jelentette be az angol bajnoki címvédő hivatalos oldalán. Szoboszlai Dominikék július 25 és augusztus 2 között három különböző helyszínen mérkőznek majd meg ellenfeleikkel az Egyesült Államokban (USA).

A Liverpool július 25-én, Nashville-ben kezdi meg a 2026-os amerikai túráját, ahol a vörösök ellenfele a Sunderland lesz. Négy nappal később a walesi Wrexham következik majd a new york-i Yankee Stadionban. 

A harmadik és egyben utolsó állomás Chicago lesz, ahol a Leeds ellen játszanak a Soldier Fielden augusztus 2-án.

Szoboszlaiéknak nem lesz ismeretlen az Egyesült Államok

A Liverpool nem először látogat az Egyesült Államokba, Szoboszlai Dominikék 2024-ben is észak-amerikai országban turnéztak. 2024 július 27-én a vörösök a Real Betis ellen léptek pályára Pittsburghben, a Mersey-parti klub végül  1-0-s győzelmet aratott a barátságos mérkőzésen, a találkozó egyetlen gólját Szoboszlai szerezte.

Szoboszlai Dominik Real Betis ellen szerzett bombagólját IDE KATTINTVA nézheted vissza.

A vörösök az Arsenal és a Manchester United ellen is pályára léptek a 2024-es amerikai túrán, azonban Szoboszlai Dominik csak az Ágyúsok ellen lépett pályára, a manchesteriek elleni derbit sérülés miatt kihagyta.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominikba bokájába belerúgtak a Wolves elleni bajnokin, a magyar középpályás bicegve fejezte be a mérkőzést

Forrás: liverpoolfc.com

