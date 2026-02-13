Közeledik a Szalah-korszak vége Liverpoolban? Újabb csapatok jelentkezte be az egyiptomiért

A Liverpool sztárja, Mohamed Szalah a nyári átigazolási időszakban akár Lionel Messit követheti az Egyesült Államokba, vagy Cristiano Ronaldót - ha még ott marad - a Szaúd-arábiai Pro Ligába – írják a nemzetközi sajtóhírek. Bár már régóta felmerült a költözés lehetősége a Közel-Keletre, Fabrizio Romano szerint az MLS-csapatok is érdeklődnek a 33 éves egyiptomi támadó iránt.

Amikor májusban új szerződést kapott Mohamed Szalah, űgy tűnt a jövője legalább ebben a szezonban nem lesz álladó téma. A Liverpool gyenge szereplése, az egyiptomi időnkénti mellőzése és viselkedése azonban már az ősz végén kinyitották újra a pletykák kapuját.

Az egyiptomi csatár nem örült, hogy Arne Slot leültette a padra, azt érezte, hogy a csapat és a menedzser őt teszi felelőssé a csapat vesszőfutásában. Azóta visszakerült a kezdőcsapatba, ám november elseje óta nem talált be a Premier League-ben, az idényben eddig mindössze hét gólt szerzett, holott az angol futballban eltöltött nyolc és fél éve alatt mindig gólerős volt.

A Liverpool akár pénzzé is teheti Szalah-t, hiszen a nyáron még kérhet érte átigazolási díjat, abban pedig bízhatnak a Vörösök, hogy a szaúdi kérők ismét megjelennek vastag pénztárcájukkal. Fabrizio Romano szerint a nyár folyamán ez újra napirendre kerülhet:

„A szaúdi klubok a nyári átigazolási időszakban újra vetélkedni fognak Mohamed Szalah megszerzéséért, az al-Ittihad lehet az egyik esélyes, miután a klub már elveszített olyan sztárokat, mint Karim Benzema és N’Golo Kanté, továbbra is szükségük van világszínvonalú játékosokra – így Mohamed Szalah is felmerülhet a nyári átigazolási tárgyalások során.”

Romano azt is elmondta, hogy Észak-Amerikából is érkezhetnek ajánlatok, ami újabb frontot nyithat meg az egyiptomi kegyeiért folytatott harcban.

„Úgy tudom, több szaúdi klub is figyeli a helyzetét és érdekelt Mohamed Szalah leigazolásában. Információim szerint MLS-csapatok is szívesen látnák az egyiptomi támadót, rájuk is érdemes lesz figyelni. Véleményem szerint izgalmas nyár vár az egyiptomi szélsőre. Egyelőre hivatalos ajánlatról vagy konkrét lehetőségről nincs szó, emiatt maradt Szalah télen, de a nyár más történetet hozhat.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.