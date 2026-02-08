Súlyos sérülést szenvedett a Liverpool 60 milliós új szerzeménye

Drámai jelenetek: A saját mezéből készített felkötőt

A mindössze 20 éves középhátvéd, akinek 60 millió font (kb. 82 millió dollár) értékű átigazolását alig néhány napja jelentette be a Liverpool, a Lens elleni Ligue 1-mérkőzésen már ki is dőlt a sorból. A Rennes 3–1-es veresége során Jacquet egy szerencsétlen esést követően a földön maradt, és jól hallhatóan ordított a fájdalomtól.

A jelenet drámaiságát fokozta, hogy a fiatal védő végül úgy ment le a pályáról, hogy bal karját a saját mezébe bugyolálta. A Rennes stábja azonnal kórházba szállította a játékost, az első diagnózisok pedig jelentős kihagyást jósolnak.

„Jérémy esetében a válla a gond, és sajnos úgy tűnik, elég súlyos a helyzet” – nyilatkozta a mérkőzés után Habib Beye, a Rennes vezetőedzője.

A statisztikák is őt igazolták

Mielőtt a 69. percben kényszerűségből elhagyta volna a pályát, Jacquet ismét megmutatta, miért fizetett érte vagyonokat a Liverpool. A találkozón 32 passzából 28 pontos volt, és bár két párharcot elveszített, játéka végig magabiztosságot sugárzott – egészen a balszerencsés pillanatig.

Van Dijk marad, de mi lesz Konatével?

Bár sokan úgy gondolták, Jacquet érkezése Virgil van Dijk távozását vetítheti előre, Arne Slot a napokban tisztázta a helyzetet. A holland menedzser leszögezte: Van Dijk szerződése 2027-ig szól, és esze ágában sincs elengedni a kapitányt.

„Tisztában vagyunk vele, hogy Virgil nem játszik még 10 évig nálunk, de jelenleg fantasztikus formában van. A klub nem rövid, hanem közép- és hosszú távon gondolkodik, Jacquet leigazolása is ezt a modellt szolgálja” – mondta Slot a City elleni meccs előtti sajtótájékoztatón.

Ezzel szemben a klublegenda, Jamie Carragher úgy véli, Jacquet valójában Ibrahima Konaté helyét veheti át a keretben. Carragher szerint Konaté szerződéshosszabbításának elmaradása arra utal, hogy a Liverpool már a francia utódját építi fel a 60 milliós tehetség személyében.

Mi vár most a Liverpoolra?

A Vörösekre ma 17:30-kor vár az igazi tűzkeresztség a Manchester City ellen, és bár a bajnoki versenyfutásból már kiestek, nagyon fontos lenne a győzelem, ha jövőre is a Bajnokok Ligájában akarnak játszani Szoboszlaiék.