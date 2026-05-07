Bejelentette a klub a döntés visszavonását

A Liverpool a szurkolói felháborodás miatt mégsem emeli a jegyárakat, derült ki a klub közleményéből. Az áremelés a következő három szezonban, fokozatosan történt volna, a vörösök vezetősége az inflációval és a működési költségek emelkedésével magyarázta a döntést.

A bejelentés komoly konfliktust okozott a szurkolótáborral, akik a legutóbbi hazai mérkőzéseken transzparensekkel és plakátokkal tiltakoztak, és az amerikai tulajdonosok ellen skandáltak.

Kompromisszumos megoldás

A heves szurkolói reakció után a Liverpool vezetősége tárgyalásba kezdett számos szurkolói csoporttal, ennek egy köztes megoldás lett az eredménye. A következő három szezonra tervezett, az inflációval arányos emelések helyett jövőre 3 százalékkal emeli a belépőjegy árat, a 2027-28-as szezonra pedig befagyasztja az árakat.

A Liverpool közleményében jelezte, továbbra is a közös érdekek mentén fognak dolgozni:

„Mind a klub, mind a Szurkolói Tanács elkötelezett amellett, hogy olyan hosszú távú megoldást keressen, amely mindenki érdekeit szolgálja. A klub továbbra is elkötelezett amellett, hogy felelősségteljesen kezelje költségproblémáit, előre értesítse a szurkolókat, és biztosítsa saját pénzügyi tervezését, hogy a labdarúgás legmagasabb szintjén versenyképes maradjon.”

A Spirit of Shankly szurkolói csoport is kiadott egy nyilatkozatot, amelyben a hosszú távú együttműködést hangsúlyozták:

„Megértjük, hogy egyesek számára továbbra is csalódást jelent a következő szezon jegyárainak emelkedése, de a rákövetkező szezonban már nem lesz ilyen, és biztosítani szeretnénk a szurkolókat, hogy folytatjuk a tárgyalásokat a klubbal, és mindent megteszünk, hogy más megoldásokat találjunk a jövőbeli áremelések elkerülésére.

A Liverpool ebben a szezonban a bajnokság hajrájában a Chelsea és a Brentford csapatát fogadja, emellett az Aston Villa vendégeként lép majd pályára. A vörösök a Premier League-tabella negyedik helyén állnak, karnyújtásnyira a Bajnokok Ligája-indulás bebiztosításától, a vezetőedző, Arne Slot jövője a klubnál azonban kérdésessé vált.

