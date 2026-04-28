Nem világos, hogy a saját nevelésű játékos hosszú távon is Arne Slot elképzeléseiben szerepel-e, főleg annak fényében, hogy a klub több eladást is tervez a nyáron.

Komoly érdeklődés van Curtis Jones iránt

Romano a Here We Go podcastben beszélt arról, hogy Jones helyzetére érdemes odafigyelni, mert több csapat is figyeli.

A Premier League klubjai már januárban is érdeklődtek iránta, és az olasz élvonalból is van kérője: az Inter Milan továbbra is komolyan fontolgatja a megszerzését.

Romano szerint jelenleg teljesen megakadtak a hosszabbításról szóló tárgyalások a játékos és a klub között, így könnyen elképzelhető, hogy a nyáron felgyorsulnak az események körülötte.

A Liverpool kényszerhelyzetbe került

A Liverpool nincs egyszerű helyzetben: ugyanis ahhoz, hogy a nyáron meg tudják erősíteni a keretet, előtte játékosokat kell eladniuk, hogy betartsák a Premier League szigorú jövedelmezőségi és fenntarthatósági szabályait (PSR). Azonban nem sok olyan játékos van a keretben, akire egyértelműen rá lehetne mondani, hogy eladó.

Felmerült Alexis Mac Allister távozása is, de sem az argentin világbajnok, sem Jones elengedése nem tűnik logikus lépésnek – főleg úgy, hogy még bőven van bennük potenciál.

Arról nem is beszélve, hogy Jones elengedése azt is jelentené, hogy egy újabb saját nevelésű, helyi kötődésű játékos távozna, ami sokak szerint hosszú távon a csapat identitását gyengíti.

Ugyanakkor Slot már jelezte: a klub kénytelen lesz ezen az úton haladni.

„Ahhoz, hogy igazolni tudjunk, el is kell adnunk. Több játékos ingyen távozik, így nehéz nyár elé nézünk, de a klub már bizonyította, hogy ez a modell működik”

– hangsúlyozta a holland szakember. Slot itt valószínűleg Andrew Roberton és Mohamed Szalah távozására gondolt, ugyanis mindkét klublegenda szabadon igazolhatóként, ingyen távozik júniusban.

A képlet egyszerű: ha a Liverpool valóban megválik egy ilyen sokoldalú és megbízható játékostól, akkor a helyére érkezőknek azonnal bizonyítaniuk kell.

